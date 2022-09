Thomas Tuchel diz que está ‘devastado’ após demissão do Chelsea: ‘Não esperava’

Thomas Tuchel usou suas redes sociais para falar sobre a surpreendente saída do Chelsea. Através do Twitter, o treinador afirmou que está “devastado” com a decisão da diretoria do clube londrino, que preferiu demiti-lo após o início mediano do time na temporada 2022/23. “Esta é uma das declarações mais difíceis que já tive que escrever – e é uma que eu esperava não precisar fazer por muitos anos. Estou devastado que meu tempo no Chelsea chegou ao fim. Este é um clube onde me senti em casa, tanto profissionalmente como pessoalmente”, declarou o alemão. Contratado no início do ano passado, Thomas Tuchel levou o Chelsea aos títulos da Liga dos Campeões 2020/2021, da Supercopa da Uefa 2021 e do Mundial de Clubes 2021 – o último foi obtido com vitória na prorrogação sobre o Palmeiras, em fevereiro. “Muito obrigado a todos os funcionários, jogadores e torcedores por me fazerem sentir muito bem-vindo desde o início. O orgulho e a alegria que senti por ajudar o time a vencer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes ficarão comigo para sempre. Sinto-me honrado por ter feito parte da história deste clube e as memórias dos últimos 19 meses terão sempre um lugar especial no meu coração”, acrescentou o técnico, que foi substituído por Graham Potter.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022