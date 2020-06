Treinador do Borussia Dortmund indica retorno de Haaland no sábado

Michael Sohn/EFE Haaland em partida contra o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão



Sensação do futebol mundial, Erling Haaland pode voltar a atuar pelo Borussia Dortmund no próximo sábado (13), na partida diante do Fortuna Düsseldorf, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Fora dos últimos dois jogos do time aurinegro, o norueguês parece estar recuperado de uma lesão no joelho.

Em entrevista coletiva, o treinador Lucien Favre falou sobre a evolução do centroavante de apenas 19 anos. “Haaland fez todos os exercícios no treino de ontem. Parece bem. Caso contrário, os que estiveram bem no último jogo também estão bem”, comentou o técnico.

Haaland se chocou com o árbitro no clássico diante do Bayern de Munique e precisou ser substituído. Machucado, ele ficou de fora nos triunfos diante do Paderborn e Hertha Berlin.

Revelação do futebol na atual temporada, Haaland soma 36 jogos, 41 gols e 10 assistências, considerando o seu desempenho no RB Salzburg e no Dortmund.

No sábado, o Dortmund precisa vencer o Fortuna Düsseldorf para seguir com chances matemáticas de conquistar a Bundesliga. Restando quatro rodadas para a competição nacional, a equipe tem 7 pontos a menos que o Bayern de Munique.