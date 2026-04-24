Uefa suspende argentino por comportamento ‘discriminatório’ contra a Vini Jr.

Gianluca Prestianni, jogador do Benfica, foi punido por conduta homofóbica em vez de racismo; suspenção pode ser estendida pela Fifa e ameaçar presença do jogador na Copa

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Uefa suspende Gianluca Prestianni por comportamento 'discriminatório' contra a Vini Jr.



A Uefa anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão do ponta argentino Gianluca Prestianni, de 20 anos e jogador do Benfica, por seis partidas devido a um comportamento “discriminatório”. contra o atacante Vinícius Jr., do Real Madrid.

O caso ocorreu em 17 de fevereiro, durante o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ocasião, o argentino foi acusado de chamar o astro brasileiro de “macaco”. O árbitro chegou a acionar o protocolo antirracismo em campo e Vinícius, apoiado por companheiros de equipe como o francês Kylian Mbappé, denunciou a suposta discriminação.

Embora o episódio tenha sido inicialmente tratado como injúria racial — acusação que Prestianni negou prontamente em suas redes sociais —, a entidade máxima do futebol europeu concluiu que o atleta cometeu “conduta discriminatória de caráter homofóbico”. Segundo a ESPN, ao basear a condenação em homofobia e não em racismo, a câmara disciplinar da Uefa acabou validando a defesa apresentada pelo jogador.

Da punição total de seis jogos em competições da Uefa e de seleções nacionais, Prestianni já cumpriu uma partida: o confronto de volta contra o Real Madrid (vencido pelo clube espanhol), do qual ficou de fora preventivamente. Além disso, a pena referente a três desses jogos foi convertida em suspensão condicional com período probatório de dois anos, o que significa que o atleta não precisará cumpri-la, desde que não reincida na infração.

A Uefa informou ainda que solicitará à Fifa a extensão da pena para o âmbito global. Caso o pedido seja acatado pela entidade máxima do futebol mundial, a sanção poderá comprometer a eventual participação de Prestianni pela seleção argentina na Copa do Mundo.

*Com informações da AFP