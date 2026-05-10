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Grêmio x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h30, na Arena do Grêmio

  • Por Jovem Pan
  • 10/05/2026 09h50
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Jovem Pan Grêmio e Flamengo se enfrentam às 19h30 deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo pelo Premiere. O confronto acontece pela 15ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10) às 19h30, na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 15ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Onde assistir Grêmio x Flamengo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h30. A narração será de José Manoel de Barros, com reportagens de Guilherme Napolis e comentários de Flávio Prado.

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