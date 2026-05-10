Grêmio x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h30, na Arena do Grêmio

Jovem Pan O confronto acontece pela 15ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.



Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10) às 19h30, na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 15ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Onde assistir Grêmio x Flamengo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h30. A narração será de José Manoel de Barros, com reportagens de Guilherme Napolis e comentários de Flávio Prado.