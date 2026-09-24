Harry Kane revela plano de tentar carreira na NFL após deixar o futebol

Atacante do Bayern de Munique afirma que possibilidade de atuar como kicker no futebol americano é realista

Caso concretize o plano, Kane não seria o primeiro jogador de futebol a tentar a transição para o futebol americano.

O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, revelou que considera tentar uma carreira na NFL depois de encerrar sua trajetória no futebol profissional. O inglês, de 33 anos, afirmou que pretende avaliar com mais seriedade a possibilidade de atuar como kicker na principal liga de futebol americano do mundo.

Em entrevista ao The New York Times, Kane explicou que a decisão dependerá principalmente de quanto tempo ainda permanecerá no futebol e de suas prioridades nos próximos anos.

“Isso é algo que vou tentar analisar com mais seriedade. Tudo depende do que acontecer na minha carreira nos próximos cinco ou seis anos, da motivação e do que eu quero fazer. A NFL é muito mais realista do que a do golfe, digamos assim”, afirmou.

A possibilidade de jogar futebol americano não é uma novidade para Kane. O atacante acompanha a NFL há anos e já manifestou anteriormente interesse em tentar a posição de kicker, responsável principalmente pelas cobranças de field goals e pontos extras.

Futuro na MLS

Apesar dos planos, Kane deixou claro que sua prioridade ainda é prolongar ao máximo a carreira no futebol. Na temporada 2025/26, o inglês marcou 73 gols e deu oito assistências em 64 partidas, números que podem fazer com que ele permaneça em alto nível por mais tempo.

O atacante também mencionou uma eventual passagem pela Major League Soccer (MLS) como uma possibilidade que poderia facilitar a aproximação com o futebol americano.

“Talvez, se eu estiver na MLS no futuro ou em algum lugar assim, seja algo que possa conectar os dois, com as temporadas. Mas está no fundo da minha mente porque agora sinto que quero jogar o máximo que puder aqui no futebol”, disse.

Caso concretize o plano, Kane não seria o primeiro jogador de futebol a tentar a transição para o futebol americano. Outros atletas já trocaram os gramados pela modalidade, especialmente para atuar como kickers, posição na qual a experiência com chutes pode facilitar a adaptação.