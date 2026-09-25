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Roberto Carlos revela que perdeu 99% do que ganhou nos gramados: ‘Deixaram minha conta zerada’

Segundo o ex-jogador de 53 anos, que defendeu camisas como as do Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians, a reviravolta em sua vida aconteceu por problemas com empresários e também questões de ordem familiar

Estadão Conteúdo

roberto carlos e ronaldinho gaucho
roberto carlos e ronaldinho gaucho Divulgação

Um dos maiores nomes do futebol mundial de todos os tempos, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, revelou, durante participação no “Portugal Football Summit”, que perdeu 99% de tudo o que ganhou com o futebol.

Segundo o ex-jogador de 53 anos, que defendeu camisas como as do Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians, a reviravolta em sua vida aconteceu por problemas com empresários e também questões de ordem familiar.

“Tive problemas com pessoas que me deixaram com a conta zerada”, disse. “Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo”, completou o ex-atleta em tom de conselho.

Dono de uma trajetória vencedora, com três Copas do Mundo no currículo, Roberto Carlos afirmou que a mudança de patamar financeiro aconteceu de forma abrupta.

“Numa quinta-feira fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia aque existiam. Ali perdi toda a minha história. Cometi erros e é por isso que peço aos jogadores mais jovens que não façam o mesmo”, alertou.

Apesar da reviravolta na vida pessoal, o jogador revelado pelo União São João de Araras disse que sempre se preocupou com a fase pós-carreira enquanto dava sequência à sua trajetória na Europa. “Sempre pensei nessa etapa (aposentadoria dos campos). Quando decidi deixar o futebol, já tinha a licença de diretor esportivo e trabalhava com diversas marcas”, afirmou o jogador que atualmente trabalha como embaixador do Real Madrid.

Pelo clube espanhol, onde atuou por mais de uma década, Roberto Carlos disputou 527 partidas e foi multicampeão se tornando um dos maiores de sua posição no clube merengue. Pela seleção brasileira, ele entrou em campo em 127 oportunidades.

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