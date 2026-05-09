Helio Lopes encaminha ofício à CBF pedindo Neymar na Copa do Mundo

Segundo o documento, poucos atletas da geração atual representam o sentimento de Copa do Mundo como o camisa 10 do Santos

Reprodução/Redes sociais Neymar não é convocado para a Seleção Brasileira desde 2023



O deputado Helio Lopes (PL-RJ) encaminhou nesta sexta-feira (8) um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo a convocação do atacante Neymar Jr. para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o documento, poucos atletas da geração atual representam o sentimento de Copa do Mundo como o camisa 10 do Santos. “Neymar não é apenas um jogador“, continua o texto antes de dizer que o o atacante é o maior artilheiro da Seleção Brasileira.

Também reforça que Neymar é um dos atletas brasileiros mais conhecidos do mundo e é “símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores”.

O deputado relata que recebeu diversas manifestações de brasileiros defendendo a presença do jogador na convocação final de Carlo Ancelotti, que acontece no próximo dia 18.

Helio ainda afirma que o ofício não tem intenção de interferir na autonomia da CBF, mas é apenas uma manifestação “legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa Seleção”.

Neymar não é convocado para a Seleção Brasileira desde 2023. Já disputou três edições da Copa do Mundo, em 2014, 2018 e 2022.