Internacional x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Arte/Jovem Pan Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro



Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Raí Monteiro e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui