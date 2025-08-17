Jovem Pan > Esportes > Futebol > Internacional x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Internacional x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 17/08/2025 18h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Internacional x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Raí Monteiro e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >