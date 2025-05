Jogador do Bragantino que sofreu acidente de carro acena da janela de hospital

Acidente com Pedro Severino ocorreu no dia 4 de março e o deixou em estado crítico; hoje ele está fora de risco e apresenta sinais promissores de recuperação

Reprodução/Instagram Pedro Severino, do Red Bull Bragantino



O jovem jogador do Red Bull Bragantino Pedro Severino, de apenas 18 anos, viveu momentos de grande tensão após sofrer um grave acidente de trânsito em março deste ano. Felizmente, ele está fora de risco e apresenta sinais promissores de recuperação. O pai do atleta, Lucas Severino, compartilhou com emoção que seu filho está melhorando e, recentemente, acenou para um grupo de pessoas da janela do hospital onde está internado. Este gesto ocorreu enquanto um grupo fazia orações, emocionando os presentes e a família do jogador.

O acidente que quase tirou a vida de Pedro aconteceu em 4 de março, na rodovia Anhanguera, em Americana, interior de São Paulo. Naquele dia, Pedro estava a caminho de uma apresentação, sentado no banco do passageiro, acompanhado por outro jogador e o motorista, que adormeceu ao volante, resultando em uma colisão com a traseira de um caminhão. Pedro sofreu um traumatismo craniano severo e foi levado ao hospital de Americana em estado crítico, com os médicos iniciando protocolos para constatação de morte cerebral. No entanto, ao retirarem os sedativos, um reflexo de tosse foi observado, sinalizando um milagre em sua recuperação.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Pedro Severino já deixou a unidade de terapia intensiva e está em um quarto, ainda sob cuidados médicos devido ao trauma na cabeça. A recuperação do jovem jogador é vista como um verdadeiro milagre pela família, que se emociona com cada pequeno progresso. O pai de Pedro, ainda muito emocionado, não conseguiu gravar uma entrevista, mas expressou sua profunda gratidão e esperança na recuperação completa do filho.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA