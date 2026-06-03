Panamá x República Dominicana: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Panamá e República Dominicana se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 21h45

Reprodução/X/@copaamerica Companheiros comemoram com Fajardo, autor do primeiro gol da seleção do Panamá



Panamá e República Dominicana se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 21h45. Esse será o último jogo da seleção panamenha antes da Copa do Mundo, que acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho no Canadá, Estados Unidos e México.

A República Dominicana não se classificou para o torneio.

Derrotado pelo Brasil por 6 a 2 no último amistoso, disputado no dia 31 de maio, o Panamá quer se recuperar do resultado para estrear confiante na Copa do Mundo, já que é integrante do Grupo L, que conta com Inglaterra, Croácia e Gana.

Apesar de não estar na Copa do Mundo, a República Dominicana quer se reencontrar com a vitória. O país da América Central não vence desde o dia 10 de junho, quando derrotou a Dominica por 5 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, soma duas derrotas e três empates, sendo o último 1 a 1 contra Cuba no sábado (29).

Onde assistir Panamá x República dominicana ao vivo

A partida entre Panamá e República Dominicana poderá ser acompanhada ao vivo na Disney+. A partida está marcada para começar às 21h45 (horário de Brasília).