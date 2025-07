Lamborghini de Diogo Jota ficou incinerada após acidente fatal

Investigação sobre a tragédia que vitimou o atacante do Liverpool e seu irmão, André Silva, sugere inicialmente que o pneu do carro estourou durante uma ultrapassagem, o que fez o veículo sair da pista

Foto: Reprodução/AS/ND Ao chegarem ao local, os bombeiros limitaram-se a resfriar o carro para evitar que o fogo se alastrasse para a vegetação circundante



O carro em que estavam o jogador de futebol português Diogo Jota, atacante do Liverpool, e seu irmão, o também jogador de futebol André Silva, que morreram na madrugada desta quinta-feira (3) em um acidente de trânsito na província de Zamora, na Espanha, ficou incinerado no canteiro central da pista após sair da estrada. Ao chegarem ao local, os bombeiros limitaram-se a resfriar o carro, uma Lamborghini, para evitar que o fogo se alastrasse para a vegetação circundante, disse um dos soldados à Agência EFE.

Em outros acidentes, as intervenções desses profissionais costumam ser mais elaboradas e incluem o resgate das vítimas. No entanto, neste caso, quando chegaram ao local, no quilômetro 65 da autoestrada A-52, o veículo já estava queimado, e os bombeiros só puderam realizar as operações de resfriamento para evitar que o fogo se alastrasse. A investigação sobre o acidente que vitimou os dois irmãos sugere inicialmente que o veículo sofreu um estouro de pneu durante uma ultrapassagem por volta das 00h30 desta quinta-feira, segundo fontes do governo em Zamora.

O local do acidente é um trecho reto da autoestrada A-52, onde o carro em que os dois jogadores viajavam seguia em direção a Benavente, no sentido contrário a Portugal. No acidente, morreram Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, de 25. Seus familiares viajaram de Portugal para Zamora, onde a autópsia dos corpos está sendo realizada no Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Diogo José Teixeira da Silva, formado nos clubes portugueses Gondomar e Paços de Ferreira, foi jogador do Atlético de Madrid em 2016 e, posteriormente, do Porto, até 2018, altura em que se transferiu para o Campeonato Inglês. Desde 2020, era jogador do Liverpool. Seu irmão André Felipe Silva, de 26 anos, também era jogador de futebol e atuava no Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

*Com informações da EFE