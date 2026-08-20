LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (20) pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

LDU x Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (20) pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

LDU e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h, no estádio Casa Blanca, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

O primeiro jogo aconteceu no último dia 13, no interior de São Paulo, e terminou em 1 x 1. Com esse resultado, quem vencer se classifica às quartas de final. Caso a partida termine empatada, a disputa irá para os pênaltis.

Onde assistir LDU x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Espn e pelo Disney+.