Maiores artilheiros do Brasileirão: a lista histórica de goleadores

Conheça o ranking definitivo dos goleadores que marcaram época no Campeonato Brasileiro e a história por trás de seus recordes

OSWALDO JURNO/ESTADÃO CONTEÚDO Roberto Dinamite, do Vasco, comemora gol anotado na goleada de 5 a 2 sobre a Portuguesa de Desesportos, no estádio do Pacaembu, em 1984



O Campeonato Brasileiro, ao longo de suas décadas de história, consagrou jogadores que se tornaram lendas por uma habilidade especial: a de marcar gols. Entender quem são os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro somando todas as edições é mergulhar em uma rica narrativa do futebol nacional, marcada por ídolos de diferentes gerações e estilos. A lista é liderada por nomes que se tornaram sinônimos de seus clubes e que definiram o padrão de excelência para um centroavante no país.

Este artigo apresenta o ranking detalhado dos maiores goleadores, analisa o perfil dos recordistas e contextualiza seus feitos, oferecendo uma fonte de consulta completa e precisa sobre o tema. A contagem considera os gols marcados desde 1971, ano em que a competição passou a ser nomeada oficialmente como Campeonato Brasileiro.

O ranking dos 10 maiores goleadores da história

A lista dos maiores artilheiros do Brasileirão é um verdadeiro panteão de craques. A liderança isolada de Roberto Dinamite, com uma marca estabelecida ao longo de quase duas décadas, destaca-se como um dos recordes mais sólidos do esporte nacional. Abaixo, o ranking com os dez jogadores que mais balançaram as redes na história da competição.

Roberto Dinamite: 190 gols (principalmente pelo Vasco da Gama);

Fred: 158 gols (principalmente por Fluminense, Atlético-MG e Cruzeiro);

Romário: 154 gols (principalmente por Vasco da Gama, Flamengo e Fluminense);

Edmundo: 153 gols (principalmente por Vasco da Gama e Palmeiras);

Zico: 135 gols (pelo Flamengo);

Túlio Maravilha: 129 gols (principalmente por Goiás e Botafogo);

Serginho Chulapa: 127 gols (principalmente por São Paulo e Santos);

Washington: 126 gols (principalmente por Athletico-PR, Fluminense e São Paulo);

Luís Fabiano: 117 gols (principalmente por São Paulo e Ponte Preta);

Dadá Maravilha: 113 gols (principalmente por Atlético-MG e Internacional)

Análise dos recordistas: longevidade e momentos marcantes

Mais do que apenas números, as posições no ranking revelam diferentes perfis de atletas e épocas do futebol brasileiro. A análise dos primeiros colocados mostra como a combinação de talento, consistência e identificação com um clube foi fundamental para a construção desses legados.

Roberto Dinamite (190 gols): O maior artilheiro da história do campeonato é o símbolo máximo da longevidade e da lealdade. A vasta maioria de seus gols foi marcada com a camisa do Vasco da Gama, clube pelo qual se tornou o maior ídolo. Sua capacidade de finalização e presença de área o mantiveram no topo por quase 20 anos.

Fred (158 gols): O único jogador do século XXI a figurar no top 3, Fred demonstrou que ainda é possível construir uma carreira de recordes no futebol brasileiro moderno. Ídolo do Fluminense, foi artilheiro da competição três vezes e se destacou pela inteligência posicional e faro de gol apurado.

Romário e Edmundo (154 e 153 gols): A dupla representa a genialidade e a intensidade dos anos 90. Romário, com uma média de gols impressionante, foi artilheiro em três edições, incluindo o recorde de 29 gols na era dos pontos corridos com 20 times (em 2005, aos 39 anos). Edmundo, conhecido como “Animal”, teve temporadas explosivas, como a de 1997 pelo Vasco, quando foi artilheiro e campeão.

Zico (135 gols): O caso de Zico é único. Embora não fosse um centroavante de ofício, o “Galinho de Quintino” figura no top 5, tendo marcado todos os seus gols pelo Flamengo. Sua marca evidencia uma qualidade técnica fora do comum, com gols de falta, chutes de longa distância e infiltrações precisas.

Curiosidades e outros nomes notáveis da artilharia

Além do ranking geral, a história da artilharia do Brasileirão é repleta de fatos marcantes e outros recordes que merecem destaque.

Artilheiros em uma única edição: O recorde de gols em uma só edição do Campeonato Brasileiro pertence a Washington, o “Coração Valente”, que marcou 34 gols pelo Athletico-PR em 2004;

Maiores artilheiros por pontos corridos: Desde que o formato foi adotado em 2003, Fred é o maior goleador, com 158 gols, seguido por Diego Souza, com 130 gols;

Tricampeões da artilharia: Apenas três jogadores foram artilheiros do Brasileirão em três ocasiões diferentes: Dadá Maravilha, Túlio Maravilha e Fred;

A unificação dos títulos: Em 2010, a CBF unificou os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) ao Campeonato Brasileiro. No entanto, a lista de artilheiros historicamente mais utilizada e referenciada considera apenas os gols a partir de 1971, quando a competição adotou seu nome atual;

A lista de maiores goleadores do Campeonato Brasileiro é um registro histórico da excelência ofensiva no futebol nacional. Liderada pelo lendário Roberto Dinamite, ela reúne atletas que não apenas marcaram gols, mas também definiram eras, conquistaram títulos e se eternizaram na memória dos torcedores. Seus feitos continuam a ser o parâmetro para as novas gerações de atacantes que buscam deixar sua marca na principal competição do país.