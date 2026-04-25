Neymar fica fora do álbum oficial da Copa; veja quem está na página do Brasil 

Presença de Rodrygo chama atenção; jogador está machucado e não poderá disputar o Mundial

Arquivo pessoal: Vini Alexis Álbum oficial da Copa do Mundo



Neste sábado (25) foi lançado o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Ao todo são 980 figurinhas, sendo 68 especiais e 112 páginas. Essa é a maior edição da Copa do Mundo da história, com 48 seleções e o álbum contempla todos os participantes.

O evento no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, reuniu colecionadores, ex-jogadores, diversas personalidades e alguns dos 66 campeões do mundo ainda vivos.

R$ 980,00 para completar o ábum

Cada pacote custará R$ 7,00 com sete figurinhas (R$ 1,00 cada). Para completar o álbum, será necessário um investimento mínimo de R$ 980,00. Como comparação, em 2022 o álbum tinha 670 cromos e o custo era de R$ 536,00, um aumento de 82%.

Ausência de Neymar

Cada seleção terá 26 jogadores convocados, mas apenas 18 estão no álbum. Na Seleção Brasileira, o destaque é a ausência de Neymar. Foco de debates em quase todas as rodas de conversa futebolísticas no Brasil, o maior artilheiro da história da amarelinha não tem sido convocado e tem chances pequenas de estar na lista final de Carlo Ancelotti. Endrick, em alta com a torcida brasileira, também não está no álbum.

Chama a atenção a presença de Rodrygo, que está machucado e não poderá disputar o Mundial.

Jogadores do Brasil no Álbum da Copa 2026:

Goleiros: Alisson, Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo, Wesley.

Meio-campistas: Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo (lesionado), Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estêvão.

A convocação oficial da Seleção Brasileira será dia 18 de maio, às 17h no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Detalhes da Convocação e Preparação:

Pré-lista: 55 nomes enviados à Fifa em 11 de maio.

Apresentação: 27 de maio na Granja Comary.

Amistoso de Despedida: Brasil x Panamá, 31 de maio, no Maracanã.

Amistoso Final: Brasil x Egito, 6 de junho, em Cleveland, EUA.

Estreia: 13 de junho, às 19h (Brasília), contra Marrocos no MetLife Stadium, Nova Jersey.

Jovem Pan na Copa do Mundo

Faltam 47 dias para a Copa do Mundo. A Jovem Pan é uma das emissoras oficiais e vai transmitir os principais jogos do Mundial, direto de Estados Unidos, Canadá e México.