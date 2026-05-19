No grupo do Brasil, Escócia divulga convocados para a Copa do Mundo

Seleção garantiu vaga direta ao terminar na liderança do Grupo C das Eliminatórias Europeias

Reprodução/Instagram @andyrobertson94 Robertson - Lateral (Escócia/Liverpool)



A Seleção Escocesa de Futebol lançou nesta terça-feira (19) a lista dos 26 jogadores que defendem sua bandeira na Copa do Mundo Fifa 2026, após 28 anos sem participar da competição. A Escócia integra o Grupo C com Brasil, Marrocos e Haiti, e faz seu confronto contra a seleção brasileira no dia 24 de junho, última partida da fase de grupos.

Os destaques da seleção do técnico Steve Clarke são o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, o capitão do Aston Villa, John McGinn, e o meia Scott McTominay, do Napoli.

Confira os convocados da Escócia para a Copa do Mundo

Goleiros

Angus Gunn (Nottingham Forest)

Craig Gordon (Heart of Midlothian)

Liam Kelly (Rangers).

Defensores

Aaron Hickey (Brentford)

Nathan Patterson (Everton)

Andy Robertson (Liverpool)

Kieran Tierney (Celtic)

Grant Hanley (Hibernian)

Jack Hendry (Al-Ettifaq)

John Souttar (Rangers)

Scott McKenna (Dinamo Zagreb)

Dom Hyam (Wrexham)

Anthony Ralston (Celtic)

Meio-campistas

Scott McTominay (Napoli)

John McGinn (Aston Villa)

Billy Gilmour (Napoli)

Ryan Christie (Bournemouth)

Lewis Ferguson (Bologna)

Kenny McLean (Norwich)

Ben Gannon-Doak (Bournemouth)

Findlay Curtis (Rangers)

Atacantes

Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)

Lyndon Dykes (Charlton)

Ché Adms (Torino)

George Hirst (Ipswich)

Ross Stewart (Southampton).

A última participação da Escócia em Copas do Mundo foi em 1998, mas nunca conseguiram avançar da fase de grupos. A seleção entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo enfrentando o Haiti, no dia 13 de junho, no Gillette Stadium, em Massachusetts, Estados Unidos. Antes disso, a equipe do técnico Steve Clarke tem dois amistosos marcados, contra Curaçao dia 30 de maio e Bolívia em seis de junho.