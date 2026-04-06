O isolamento da África do Sul e o impacto do apartheid no futebol mundial

A história da exclusão sul-africana pela Fifa, os regulamentos que motivaram a sanção e o balanço oficial de edições do torneio perdidas durante o regime racial

Dan Mullan/Getty Images/AFP A pressão do mundo do esporte sobre a África do Sul começou antes mesmo da intervenção direta da Fifa



A política do apartheid, um regime de segregação racial institucionalizado pelo Estado sul-africano entre 1948 e 1994, resultou no mais longo banimento de um país na história do esporte contemporâneo. Entre as décadas de 1960 e 1990, a nação foi completamente excluída das competições internacionais, o que levanta uma dúvida estatística comum sobre quantas Copas do Mundo a África do Sul perdeu devido à política de segregação do apartheid. Ao longo de quase 31 anos de suspensão severa, a seleção nacional foi impedida de disputar as Eliminatórias e as fases finais de sete edições consecutivas do torneio da Fifa, retornando aos gramados oficiais apenas em 1992, quando as leis discriminatórias começaram a ser abolidas.

Cronologia da suspensão e a resposta das federações internacionais

A pressão do mundo do esporte sobre a África do Sul começou antes mesmo da intervenção direta da Fifa. Em 1957, o país foi um dos membros fundadores da Confederação Africana de Futebol (CAF) e havia sido convidado para disputar a primeira edição da Copa Africana de Nações. No entanto, o governo sul-africano exigiu enviar uma seleção composta exclusivamente por jogadores brancos, o que motivou a exclusão imediata da equipe do torneio e o seu banimento da CAF no ano seguinte.

Na entidade máxima do futebol mundial, o processo de isolamento ocorreu em etapas baseadas em decisões executivas:

1961: A Fifa aplica a primeira suspensão oficial à Associação Sul-Africana de Futebol (FASA) por flagrante violação de seus estatutos antidiscriminatórios.

A Fifa aplica a primeira suspensão oficial à Associação Sul-Africana de Futebol (FASA) por flagrante violação de seus estatutos antidiscriminatórios. 1963: O então presidente da Fifa, Stanley Rous, retira a sanção temporariamente sob o argumento de que a exclusão total prejudicaria o desenvolvimento do esporte no país.

O então presidente da Fifa, Stanley Rous, retira a sanção temporariamente sob o argumento de que a exclusão total prejudicaria o desenvolvimento do esporte no país. 1964: Sob intensa pressão de outras nações africanas e de blocos políticos no continente, a Fifa reintegra a suspensão por tempo indeterminado.

Sob intensa pressão de outras nações africanas e de blocos políticos no continente, a Fifa reintegra a suspensão por tempo indeterminado. 1976: Após o Levante de Soweto, um protesto de jovens duramente reprimido pela polícia com dezenas de mortes, a Fifa decreta a expulsão formal e definitiva da África do Sul de todos os seus quadros.

Após o Levante de Soweto, um protesto de jovens duramente reprimido pela polícia com dezenas de mortes, a Fifa decreta a expulsão formal e definitiva da África do Sul de todos os seus quadros. 1992: Com o avanço do fim do apartheid e a criação de uma nova associação multirracial, o país é finalmente readmitido no futebol internacional.

Regulamentos de segregação e as violações do estatuto esportivo

A exclusão da África do Sul não se baseou apenas na política moral interna do país, mas no choque direto e fático entre as leis nacionais vigentes e os regulamentos do futebol. A legislação do apartheid exigia a separação física, geográfica e civil entre raças, o que inviabilizou a prática do esporte de alto rendimento nos moldes internacionais.

As leis sul-africanas da época proibiam a formação de times multirraciais, impedindo que jogadores negros, brancos, indianos e mestiços atuassem lado a lado nos clubes e na seleção. Além disso, o regulamento do governo determinava que as delegações de outros países que viajassem à África do Sul para amistosos ou torneios deveriam ser formadas exclusivamente por atletas brancos, proibindo a entrada de estrangeiros negros.

Para a Fifa, e posteriormente para o Comitê Olímpico Internacional (COI), essas imposições rasgavam a regra básica de neutralidade e o artigo principal do estatuto que proíbe a discriminação governamental ou racial na prática do jogo. Como punição, o país perdeu o direito de registrar resultados, realizar transferências de jogadores através dos sistemas federativos legais ou chancelar súmulas internacionais.

O impacto estrutural nas federações e estádios sul-africanos

As exigências da lei de segregação dividiram a infraestrutura esportiva e os equipamentos físicos do país. Em vez de uma única entidade reguladora ou de uma liga nacional soberana, o futebol sul-africano foi fracionado por cor da pele durante mais de meio século.

A FASA (Associação Sul-Africana de Futebol) organizava os campeonatos reconhecidos para a minoria branca e detinha acesso aos melhores equipamentos, gramados, médicos e ao controle financeiro dos clubes. Paralelamente, a população negra organizou a South African Bantu Football Association (Sabfa), enquanto indianos e mestiços também possuíam ligas próprias, como a Saifa e a Sacfa.

Os estádios destinados à população não branca sofriam com a falta de financiamento crônico do Estado. Sem acesso a chuteiras profissionais de ponta ou infraestrutura de base, atletas negros jogavam em campos de terra e cimento esburacados nas periferias. Apesar das péssimas condições estruturais, as ligas negras continuaram a crescer internamente, atraindo multidões e formando os verdadeiros talentos que viriam a compor o futebol unificado do país nos anos 1990.

Os números do isolamento e as Copas do Mundo perdidas

Em termos de estatísticas esportivas, os pesquisadores que calculam exatamente quantas Copas do Mundo a África do Sul perdeu devido à política de segregação do apartheid focam no ciclo de impedimento legal absoluto, ocorrido entre o banimento ininterrupto de 1964 e a readmissão em 1992.

A seleção sul-africana foi vetada dos sorteios e impedida de disputar as Eliminatórias de sete edições completas do torneio:

Copa do Mundo de 1966 (Inglaterra) Copa do Mundo de 1970 (México) Copa do Mundo de 1974 (Alemanha Ocidental) Copa do Mundo de 1978 (Argentina) Copa do Mundo de 1982 (Espanha) Copa do Mundo de 1986 (México) Copa do Mundo de 1990 (Itália)

O país também não registrou participação na Copa de 1962 (Chile), já que a primeira suspensão ocorrera em setembro de 1961, inviabilizando qualquer articulação logística e desportiva para as chaves qualificatórias que estavam em andamento. Quando a seleção finalmente retornou aos gramados como uma nação livre, disputou a fase africana das Eliminatórias para a Copa de 1994, nos Estados Unidos, mas não alcançou a pontuação necessária no grupo que continha a Nigéria.

Dúvidas frequentes sobre o banimento

Quando a África do Sul conseguiu estrear em uma Copa do Mundo?

A primeira participação da seleção sul-africana unificada ocorreu no torneio da França, em 1998, seis anos após a readmissão oficial da equipe. O esquadrão foi eliminado na fase de grupos, enfrentando a anfitriã França, além de Dinamarca e Arábia Saudita.

Além do futebol, quais outros esportes excluíram a África do Sul?

O Comitê Olímpico Internacional (COI) vetou o país dos Jogos Olímpicos a partir de 1964, em Tóquio. A nação também sofreu pesados boicotes oficiais e cortes de intercâmbio no críquete, no rúgbi, no atletismo e na Copa Davis de tênis.

A reintegração da África do Sul culminou em seu maior triunfo estrutural em 2010. Ao sediar a primeira Copa do Mundo no continente africano, o país utilizou a remodelação arquitetônica de seus estádios e a vitrine da transmissão global não apenas para receber o torneio, mas para atestar o sucesso da transição política liderada por Nelson Mandela no cenário esportivo global.

Fontes Consultadas