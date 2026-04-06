O isolamento da África do Sul e o impacto do apartheid no futebol mundial
A história da exclusão sul-africana pela Fifa, os regulamentos que motivaram a sanção e o balanço oficial de edições do torneio perdidas durante o regime racial
A política do apartheid, um regime de segregação racial institucionalizado pelo Estado sul-africano entre 1948 e 1994, resultou no mais longo banimento de um país na história do esporte contemporâneo. Entre as décadas de 1960 e 1990, a nação foi completamente excluída das competições internacionais, o que levanta uma dúvida estatística comum sobre quantas Copas do Mundo a África do Sul perdeu devido à política de segregação do apartheid. Ao longo de quase 31 anos de suspensão severa, a seleção nacional foi impedida de disputar as Eliminatórias e as fases finais de sete edições consecutivas do torneio da Fifa, retornando aos gramados oficiais apenas em 1992, quando as leis discriminatórias começaram a ser abolidas.
Cronologia da suspensão e a resposta das federações internacionais
A pressão do mundo do esporte sobre a África do Sul começou antes mesmo da intervenção direta da Fifa. Em 1957, o país foi um dos membros fundadores da Confederação Africana de Futebol (CAF) e havia sido convidado para disputar a primeira edição da Copa Africana de Nações. No entanto, o governo sul-africano exigiu enviar uma seleção composta exclusivamente por jogadores brancos, o que motivou a exclusão imediata da equipe do torneio e o seu banimento da CAF no ano seguinte.
Na entidade máxima do futebol mundial, o processo de isolamento ocorreu em etapas baseadas em decisões executivas:
- 1961: A Fifa aplica a primeira suspensão oficial à Associação Sul-Africana de Futebol (FASA) por flagrante violação de seus estatutos antidiscriminatórios.
- 1963: O então presidente da Fifa, Stanley Rous, retira a sanção temporariamente sob o argumento de que a exclusão total prejudicaria o desenvolvimento do esporte no país.
- 1964: Sob intensa pressão de outras nações africanas e de blocos políticos no continente, a Fifa reintegra a suspensão por tempo indeterminado.
- 1976: Após o Levante de Soweto, um protesto de jovens duramente reprimido pela polícia com dezenas de mortes, a Fifa decreta a expulsão formal e definitiva da África do Sul de todos os seus quadros.
- 1992: Com o avanço do fim do apartheid e a criação de uma nova associação multirracial, o país é finalmente readmitido no futebol internacional.
Regulamentos de segregação e as violações do estatuto esportivo
A exclusão da África do Sul não se baseou apenas na política moral interna do país, mas no choque direto e fático entre as leis nacionais vigentes e os regulamentos do futebol. A legislação do apartheid exigia a separação física, geográfica e civil entre raças, o que inviabilizou a prática do esporte de alto rendimento nos moldes internacionais.
As leis sul-africanas da época proibiam a formação de times multirraciais, impedindo que jogadores negros, brancos, indianos e mestiços atuassem lado a lado nos clubes e na seleção. Além disso, o regulamento do governo determinava que as delegações de outros países que viajassem à África do Sul para amistosos ou torneios deveriam ser formadas exclusivamente por atletas brancos, proibindo a entrada de estrangeiros negros.
Para a Fifa, e posteriormente para o Comitê Olímpico Internacional (COI), essas imposições rasgavam a regra básica de neutralidade e o artigo principal do estatuto que proíbe a discriminação governamental ou racial na prática do jogo. Como punição, o país perdeu o direito de registrar resultados, realizar transferências de jogadores através dos sistemas federativos legais ou chancelar súmulas internacionais.
O impacto estrutural nas federações e estádios sul-africanos
As exigências da lei de segregação dividiram a infraestrutura esportiva e os equipamentos físicos do país. Em vez de uma única entidade reguladora ou de uma liga nacional soberana, o futebol sul-africano foi fracionado por cor da pele durante mais de meio século.
A FASA (Associação Sul-Africana de Futebol) organizava os campeonatos reconhecidos para a minoria branca e detinha acesso aos melhores equipamentos, gramados, médicos e ao controle financeiro dos clubes. Paralelamente, a população negra organizou a South African Bantu Football Association (Sabfa), enquanto indianos e mestiços também possuíam ligas próprias, como a Saifa e a Sacfa.
Os estádios destinados à população não branca sofriam com a falta de financiamento crônico do Estado. Sem acesso a chuteiras profissionais de ponta ou infraestrutura de base, atletas negros jogavam em campos de terra e cimento esburacados nas periferias. Apesar das péssimas condições estruturais, as ligas negras continuaram a crescer internamente, atraindo multidões e formando os verdadeiros talentos que viriam a compor o futebol unificado do país nos anos 1990.
Os números do isolamento e as Copas do Mundo perdidas
Em termos de estatísticas esportivas, os pesquisadores que calculam exatamente quantas Copas do Mundo a África do Sul perdeu devido à política de segregação do apartheid focam no ciclo de impedimento legal absoluto, ocorrido entre o banimento ininterrupto de 1964 e a readmissão em 1992.
A seleção sul-africana foi vetada dos sorteios e impedida de disputar as Eliminatórias de sete edições completas do torneio:
- Copa do Mundo de 1966 (Inglaterra)
- Copa do Mundo de 1970 (México)
- Copa do Mundo de 1974 (Alemanha Ocidental)
- Copa do Mundo de 1978 (Argentina)
- Copa do Mundo de 1982 (Espanha)
- Copa do Mundo de 1986 (México)
- Copa do Mundo de 1990 (Itália)
O país também não registrou participação na Copa de 1962 (Chile), já que a primeira suspensão ocorrera em setembro de 1961, inviabilizando qualquer articulação logística e desportiva para as chaves qualificatórias que estavam em andamento. Quando a seleção finalmente retornou aos gramados como uma nação livre, disputou a fase africana das Eliminatórias para a Copa de 1994, nos Estados Unidos, mas não alcançou a pontuação necessária no grupo que continha a Nigéria.
Dúvidas frequentes sobre o banimento
Quando a África do Sul conseguiu estrear em uma Copa do Mundo?
A primeira participação da seleção sul-africana unificada ocorreu no torneio da França, em 1998, seis anos após a readmissão oficial da equipe. O esquadrão foi eliminado na fase de grupos, enfrentando a anfitriã França, além de Dinamarca e Arábia Saudita.
Além do futebol, quais outros esportes excluíram a África do Sul?
O Comitê Olímpico Internacional (COI) vetou o país dos Jogos Olímpicos a partir de 1964, em Tóquio. A nação também sofreu pesados boicotes oficiais e cortes de intercâmbio no críquete, no rúgbi, no atletismo e na Copa Davis de tênis.
A reintegração da África do Sul culminou em seu maior triunfo estrutural em 2010. Ao sediar a primeira Copa do Mundo no continente africano, o país utilizou a remodelação arquitetônica de seus estádios e a vitrine da transmissão global não apenas para receber o torneio, mas para atestar o sucesso da transição política liderada por Nelson Mandela no cenário esportivo global.
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