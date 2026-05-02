Os maiores artilheiros da seleção de Curaçao em todos os tempos

Rangelo Janga lidera o ranking histórico de gols da equipe caribenha, que coroa sua trajetória com a inédita classificação para o Mundial da Fifa

Reprodução / Redes sociais Nascido em Roterdã, na Holanda, Janga optou por representar a nação de seus descendentes.



O atacante Rangelo Janga é a resposta direta para a dúvida sobre quem é o maior artilheiro da seleção de Curaçao na história antes de estrear na copa do Mundo de 2026. O centroavante de 1,92m acumula a marca isolada de 21 gols oficiais com a camisa da equipe nacional. A marca foi construída ao longo da última década e ganha enorme relevância no momento em que a ilha caribenha de apenas 160 mil habitantes se prepara para disputar o principal torneio do futebol global pela primeira vez.

Nascido em Roterdã, na Holanda, Janga optou por representar a nação de seus descendentes. Ele estreou no futebol internacional em 2016 e construiu seu recorde de artilharia atuando como o típico homem de referência na grande área. O título de maior goleador do país foi consolidado em outubro de 2023, durante a Liga das Nações da Concacaf, quando balançou as redes contra o Panamá e ultrapassou de forma definitiva o meio-campista Leandro Bacuna no ranking.

Top 5 maiores goleadores da equipe nacional

A lista da artilharia histórica contabiliza os jogos oficiais reconhecidos pela Fifa desde que a nação caribenha passou a atuar como uma associação independente, sucedendo a antiga seleção das Antilhas Holandesas a partir da década de 2010. O ranking absoluto é dominado pela atual geração de atletas.

1. Rangelo Janga (21 gols)

Dono do recorde absoluto, o atacante construiu o status de principal referência ofensiva da equipe caribenha. Com carreira forjada em ligas da Romênia, Chipre, Cazaquistão e Holanda, ele é a principal arma do jogo aéreo do time.

2. Leandro Bacuna (14 gols)

Além de ser o vice-artilheiro histórico, o meio-campista é o jogador com mais partidas disputadas pela seleção (ao lado do goleiro Eloy Room, ambos com 68 jogos). Com larga experiência no futebol inglês, ele é o cobrador oficial de pênaltis e especialista em bolas paradas.

3. Juninho Bacuna (13 gols)

Irmão mais novo de Leandro, o volante alia forte poder de marcação com chegada constante no ataque. Com 45 jogos disputados, ele possui uma das médias de gol mais altas do meio-campo, sendo peça vital na construção das jogadas.

4. Gevaro Nepomuceno (8 gols)

Atuando pelos lados do campo, o ponta direita foi um pilar da equipe na última década. Ele anotou gols fundamentais durante as Eliminatórias caribenhas e fez parte do elenco que faturou a Copa do Caribe de 2017, o principal título internacional do país.

5. Felitciano Zschusschen (8 gols)

Apesar de uma passagem curta pela seleção nacional, o centroavante foi altamente letal. Ele precisou de apenas 12 jogos oficiais para anotar oito gols, cravando uma das melhores médias de conversão de chances na história da camisa azul.

O peso da geração atual no futebol internacional

A espinha dorsal que levou Curaçao ao Mundial de 2026 sob o comando do técnico holandês Fred Rutten concentra exatamente os donos do topo do ranking. Esse fenômeno estatístico explica o momento esportivo do país: a atual equipe técnica conseguiu mesclar a disciplina tática da formação europeia com a imposição física do futebol jogado no Caribe.

A grande maioria do elenco principal foi formada nas categorias de base do Campeonato Holandês, a Eredivisie, e se transferiu para ligas competitivas ao longo da carreira. Cada gol anotado por Rangelo Janga ou pelos irmãos Bacuna nas competições continentais não apenas engordou as estatísticas individuais, mas serviu de pilar para transformar a seleção de Curaçao no menor país em população e território a garantir uma vaga na Copa do Mundo.