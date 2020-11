Abel Ferreira dá recado para Patrick de Paula recuperar espaço no Palmeiras; assista

Treinador português também foi sincero ao falar sobre a contratação do chileno Benjamin Kuscevic; confira

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante o confronto entre Palmeiras e RB Bragantino, pela Copa do Brasil



Abel Ferreira, novo treinador do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva logo após a vitória sobre o RB Bragantino, que confirmou o time alviverde nas quartas de final da Copa do Brasil. Questionado sobre o por que o volante Patrick de Paula, herói no título do Campeonato Paulista, perdeu espaço na equipe, o português foi direto. Além de citar a boa fase de Felipe Melo e Danilo, o técnico também pediu mais empenho do jovem nos treinamentos.

“Vocês costumam falar dos meninos e dos jogadores mais experientes, mas eu não olho a idade. Eu olho a qualidade, o empenho e a vontade que eles têm em cada treinamento e em cada jogo de querer jogar. A competição aqui dentro está forte. Felipe Melo está muito bem, não facilita para ninguém. O Danilo também treina bastante e sabe que precisa agarrar a oportunidade. E o Patrick precisa fazer isso: mostrar que quer jogar. E só há uma forma de convencer o treinador, que é no treinamento. As pessoas podem ter certeza que todas minhas decisões têm intenções claras, que é o melhor para a equipe. Não é o melhor para o Patrick de Paula, para o Felipe Melo ou para o Verón, mas, sim, para o Palmeiras. É assim que tomo minhas decisões”, declarou Abel Ferreira.

O treinador português também foi perguntado sobre a contratação de Benjamin Kuscevic, que foi anunciado pelo Palmeiras nesta semana. De acordo com Abel Ferreira, o chileno não foi um pedido seu e terá dificuldades em jogar devido ao bom rendimento dos titulares Gustavo Gómez e Luan. “Foi uma contratação do clube. Quando eu cheguei, ela já estava bem adiantada. É, seguramente, um jogador que vem para nos ajudar. Ainda assim, vai ser difícil alguém tirar o lugar desse dois zagueiros que nós temos. Dois campeões, seja no treino ou no jogo. Eles lideram bem a equipe. Acredito que o Kuscevic vem para nos ajudar e deixar o plantel mais qualificado, mas esses jogadores são fenomenais. São brutais na forma como se enxergam, como jogam, como não deixam passar nada… Mais um jogo sem sofrer gols. Eles estão muito bem”, concluiu.

Assista abaixo a entrevista de Abel Ferreira