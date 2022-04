Lembra dele? Palmeiras vai reencontrar Cristaldo diante do Independiente Petrolero

Contratado em 2014 a pedido do técnico Ricardo Gareca, o atacante permaneceu no Alviverde por três anos e participou das conquistas da Copa do Brasil (2015) e do Brasileirão (2016)

O Palmeiras vai medir forças com o Independiente Petrolero (Bolívia) a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 12, no Allianz Parque, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Apesar de ser um desconhecido no futebol brasileiro, o clube boliviano conta com um ex-jogador do Verdão em seu elenco: o argentino Jonatan Cristaldo. Contratado em 2014 a pedido do técnico Ricardo Gareca, o atacante permaneceu no Alviverde até 2016 e participou das conquistas da Copa do Brasil (2015) e do Brasileirão (2016). Ao todo, conforme dados do site “Ogol”, ele disputou 73 jogos com a camisa palmeirense e anotou 18 gols em três anos.

Depois de deixar o Palmeiras, Cristaldo passou por Monterrey e Cruz Azul (ambos do México), além dos argentinos Vélez Sarsfield, Racing e Newell’s Old Boys. Contratado pelo Independiente Petrolero nesta temporada, o atacante balançou as redes no empate em 1 a 1 contra o Emelec (Equador), na estreia desta Libertadores. Apesar disso, o centroavante deve ficar no banco de reservas no confronto diante do Verdão. A provável escalação dos bolivianos tem: Arancibia, Velasquez, SIlva e Chiatti; Folleco, Bejarano, Aviles Flores e Gimenez; Reina e Ramirez; Correa.

Já do lado do Palmeiras, Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores que participaram da estreia do time no Campeonato Brasileiro, como Gustavo Gómez, Zé Rafael e Marcos Rocha, por exemplo. Jaílson (suspenso) e Luan (voltando de lesão) também serão baixas na partida. Assim, o possível Verdão tem: Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Rony. Vale lembrar que o time paulista lidera a chave A depois de ter vencido o Deportivo Táchira por 4 a 0, na Venezuela, durante a rodada inaugural da fase de grupos.