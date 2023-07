Palmeiras leva empate do Flamengo no fim e chega ao quarto jogo sem vencer no Brasileirão 

Dudu abriu o placar para os donos da casa, enquanto Arrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro; líder Botafogo comemora o resultado

Marcelo Cortes / CRF Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1 no Allianz Parque



Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, 8, no Allianz Parque, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor no primeiro tempo, o Verdão conseguiu se impor e abriu o placar com Dudu, aproveitando o rebote em bela defesa de Matheus Cunha. Na etapa complementar, o Rubro-Negro colocou em campo De Arrascaeta e Everton Ribeiro, equilibrando o embate e alcançando a igualdade justamente com a dupla. Já aos 35 minutos, o brasileiro cruzou na medida para o uruguaio testar para as redes. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chega ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Nacional. Com 24 pontos, os palmeirenses estão na quarta colocação, mas podem perder posições neste final de semana. O conjunto carioca vive a mesma situação. Vice-líder, o Fla tem 26 pontos e também tem a possibilidade de ser ultrapassado pelo Grêmio. Quem agradece o resultado é o Botafogo, que lidera com 33 pontos e pode aumentar a distância para os rivais – o Glorioso encara justamente o Tricolor Gaúcho, em Porto Alegre.