Palmeiras suspende contratação de Vitor Roque após veto da LaLiga

Embora o clube paulista tivesse chegado a um entendimento com o Barcelona, a operação não pôde ser concretizada devido à janela de transferências na Espanha já estar fechada

O Palmeiras suspendeu a contratação do atacante, de apenas 19 anos, que atualmente está emprestado ao Real Betis. A decisão foi influenciada por um veto da LaLiga, que impediu a transferência. Embora o clube paulista tivesse chegado a um entendimento com o Barcelona, a operação não pôde ser concretizada devido a questões burocráticas, especialmente com a janela de transferências na Espanha já fechada. O contrato de empréstimo de Vitor Roque com o Betis se estende até o final de junho, o que impossibilita o clube espanhol de reemprestar o jogador ao Palmeiras.

A diretoria alviverde estava confiante em finalizar a negociação, mas a proibição da liga espanhola complicou os planos. A próxima oportunidade para os clubes brasileiros contratarem atletas do exterior será em 2 de junho. O Palmeiras havia se comprometido a pagar 25 milhões de euros, equivalentes a R$ 150 milhões, para adquirir 80% dos direitos do jogador. O Barcelona, que desembolsou 30 milhões de euros na aquisição de Vitor Roque, acredita que não conseguirá obter retorno esportivo com o atleta e, por isso, busca recuperar o investimento feito.

Vitor Roque, que se destacou como vice-artilheiro do Betis, anotando sete gols em 33 jogos, manifestou interesse em retornar ao Brasil para ter mais oportunidades de jogo.

