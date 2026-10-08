Palmeiras vence Bahia e diminui a distância para Flamengo

O Verdão chega a 60 pontos na briga pelo título do Brasileirão de 2026

O Palmeiras aproveitou os 18 dias sem jogos, melhorou seu repertório ofensivo e reduziu a distância para o Flamengo, ao vencer o Bahia nesta quinta-feira (8). No Nubank Parque, o time paulista dominou o rival baiano e venceu por 1 a 0. O vice-líder do Brasileirão produziu para golear, mas ganhou por margem mínima porque acertou três bolas na trave e perdeu muitos gols. O artilheiro argentino Flaco López definiu o triunfo.

São, agora, 60 pontos para o Palmeiras, que contou com a ajuda do Santos para chegar mais perto do Flamengo. O líder do campeonato empatou na Vila Belmiro depois de abrir 2 a 0. O Bahia tem 46 pontos e desceu à sexta colocação com o segundo revés seguido.

A escalação com três zagueiros, de que Abel Ferreira tanto gosta, foi ofensiva, como defende o treinador. Funcionou bem o esquema, aparentemente defensivo, já que também foram escalados três volantes.

Nessa configuração, Andreas Pereira virou meia e os laterais Khellven e Arthur, pontas. O meia teve liberdade para criar e os dois alas, para atacar. O Palmeiras finalizou 12 vezes, oito delas a gol, dominou o Bahia no primeiro tempo e poderia ter descido ao intervalo com ampla vantagem.

Foram duas bolas na trave, de Vitor Roque e Andreas Pereira, e boas defesas do goleiro Ronaldo, personagem importante para impedir o Palmeiras de construir um placar largo.

Mas Ronaldo não saiu bem da meta no gol de Flaco López, em desvio de cabeça. Valeu a pena para o time paulista fretar voo para o artilheiro argentino voltar de Buenos Aires com Giay na véspera da partida.

O Bahia foi dominado e não conseguiu reagir na etapa inicial. Teve apenas mais posse de bola, mas sequer chutou a gol.

O roteiro foi semelhante no segundo tempo. Produziu demais o Palmeiras e não ampliou porque acertou a trave pela terceira vez e parou em Ronaldo nas outras tentativas.

O goleiro dos baianos fechou o gol para Arias e Sosa, o paraguaio que carimbou a trave esquerda de Ronaldo. Ambos entraram na etapa final e deram maior dinâmica ao ataque palmeirense, que terminou o jogo com 25 finalizações.

O Bahia levou 85 minutos para fazer Carlos Miguel trabalhar. Erick exigiu ótima defesa do goleiro palmeirense e foi responsável pela única conclusão a gol da equipe de Salvador.

No domingo (11), o Palmeiras tem o dérbi pela frente. Encara o pressionado Corinthians às 17h30, em casa, no Nubank Parque. Às 19h30, o Bahia recebe o Mirassol na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BAHIA

PALMEIRAS – Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Felipe Anderson) e Arthur; Flaco López (Sosa) e Vitor Roque (Arias). Técnico (auxiliar): João Martins.

BAHIA – Ronaldo; Román Gomez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Erick); Kike Olivera (Sanabria), Erick Pulga (Ademir) e Alejo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

GOL – Flaco López, aos 6 do 1ºT.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Khellven, Acevedo e Jean Lucas.

PÚBLICO – R$ 27.135 torcedores.

RENDA – R$ 2.307.447,05.

LOCAL – Nubank Parque, em São Paulo (SP).