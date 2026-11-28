A dirigente acumula nove títulos com o futebol masculino profissional em cinco anos no comando do clube

Leila Pereira chegou ao mundo do futebol há 11 anos. Em 2015, uniu-se ao Palmeiras como patrocinadora. Depois, tornou-se conselheira até chegar ao posto de presidente, cargo que deixará ao fim do ano que vem. Ao longo das últimas temporadas, a mandatária repetiu algumas vezes a sua meta de conduzir a equipe alviverde a um título de Libertadores no futebol masculino. Finalmente, em 2026, ela conseguiu, tornando-se a primeira mulher a presidir um time campeão da América do Sul.

O centenário do Palmeiras, em 2014, ficou marcado pela luta até o último minuto contra o rebaixamento. A equipe ainda tentava a duras penas sobreviver após o rebaixamento em 2012 e a disputa da Série B no ano seguinte. O ano de 2015 mudou completamente o nível do clube alviverde no cenário nacional e internacional.

O presidente, à época, Paulo Nobre, emprestou cerca de R$ 200 milhões ao longo de seus mandatos para sanear as dívidas do Palmeiras. Leila Pereira e seu marido, José Roberto Lamacchia, passaram a patrocinar o time com suas empresas, Crefisa e FAM. A verba publicitária foi tida como a maior entre clubes de futebol das Américas, estimada em aproximadamente R$ 60 milhões por ano, no contrato de exclusividade firmado em 2016. A parceria continuou até 2024, com alguns ajustes, levando o investimento a R$ 81 milhões anuais.

Mas a relação financeira de Leila com o Palmeiras se estendeu para além do patrocínio. A empresária investiu na contratação de jogadores, entre eles Dudu, Alejandro Guerra e Miguel Borja, mas após uma autuação da Receita Federal, os “presentes” viraram empréstimos com juros que o clube teve de devolver à mandatária. O ápice dessa dívida foi registrado em 2019, quando os valores assumiram a casa dos R$ 170 milhões. Os empréstimos foram completamente quitados no fim de 2024.

A relação entre Leila e Nobre sofreu intensos desgastes ao longo do tempo de convívio. Nobre alertou para eventuais inconsistências em uma documentação apresentada pela empresária e assinada pelo ex-presidente Mustafá Contursi, que indicaria que ela era sócia do clube desde 1996, permitindo uma candidatura relâmpago ao cargo de conselheira. A disputa foi superada internamente e Leila foi autorizada a disputar a eleição.

Leila, então, foi eleita e reeleita conselheira em 2017 e 2021, respectivamente, quebrando recorde de votos. Assim, ela cumpriu a exigência necessária para poder se postular à presidência como sucessora de Mauricio Galiotte, que liderou o clube entre 2017 e 2021.

“Não tenho dúvida de que, quando fui eleita presidente do Palmeiras, muitos torcedores e jornalistas devem ter pensado que eu seria uma ‘granfina’ que não mandaria absolutamente nada no Palmeiras, que seria uma rainha da Inglaterra”, reflete a presidente.

Em sua primeira eleição como presidente, em novembro de 2021, Leila não teve concorrentes e ganhou o pleito com 87% dos votos totais (1.897 votos). Ao longo de seu mandato, ela enfrentou críticas por um possível conflito de interesses por se manter patrocinadora e exercer a presidência concomitantemente, pelo uso, sem custos de aluguel ou fretamento, de uma aeronave da sua companhia aérea, e por alocar alguns jogos do clube na Arena Crefisa Barueri, concedida a uma empresa do conglomerado liderado por Leila e seu marido.

“Não sou torcedora de arquibancada. Respeito o torcedor que não é de arquibancada. Sou administradora e torcedora do Palmeiras. Mas estou na presidência para agir com razão e fazer o melhor pelo clube”, afirma Leila.

Em sua tentativa de reeleição, em 2024, a mandatária teve oposição. Mas o grupo contrário não foi páreo para Leila. Ela teve 72% dos votos totais (2.295 votos) e superou Savério Orlandi. No atual mandato, a presidente flertou com a ideia de uma reforma do estatuto para que buscasse um terceiro mandato. “Fiquei animadinha”, admitiu. Mas a ideia não prosperou e sua saída da cadeira mais poderosa do clube se dará em dezembro de 2027.

Depois disso, Leila diz não querer deixar o futebol e estar disposta a colaborar com outros clubes, desde que não sejam rivais do Palmeiras. Seu enteado, Marcos Lamacchia, está comprando a SAF do Vasco, time do coração de familiares de Leila. A presidente diz que não tem relações empresariais com o enteado e não vê novo conflito de interesses, que está sob avaliação da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão instituído pela CBF para fiscalizar as adequações às regras de fair play e governança do futebol nacional.

No quinto ano como presidente do Palmeiras, Leila soma nove títulos com o futebol masculino profissional: uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Campeonatos Paulistas, além de uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa Rei.

Em tom de brincadeira, antes da final em Montevidéu, Leila prometeu “descer até o chão” ao som de funk caso conquistasse o título. Mas as ambições da presidente não param por aí. No próximo domingo, tem a final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, em Brasília. É uma das taças pendentes na sala de troféus da dirigente, que ainda quer chegar ao topo do mundo, no Intercontinental.