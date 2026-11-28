Libertadores dá ao Palmeiras passaporte ao Mundial de Clubes da Fifa de 2029

Flamengo, Paris Saint-Germain e mais cinco times já estão classificados para o torneio

O título do Palmeiras na Libertadores da América, conquistado neste sábado (28), em Montevidéu, garante a classificação para a segunda edição do Mundial de Clubes da Fifa, formato ampliado e quadrienal, que estreou em 2025 nos Estados Unidos.

A próxima versão do torneio está agendada para 2029, mas ainda não tem sede definida. A expectativa é que a escolha seja anunciada na Assembleia Geral da Fifa, em março de 2027, no Marrocos. O Brasil é um dos postulantes e tem a seu favor a expertise pela realização da Copa Feminina em 2027.

No entanto, há outros fortes concorrentes e disposições políticas sobre a mesa. A grave crise que abalou as estruturas da Fifa nos meses recentes pode mexer com essa configuração. Havia um entendimento de que o Marrocos seria o favorito a sediar o Mundial de Clubes caso a final da Copa de seleções de 2030 ficasse com a Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu. Também são apontados como concorrentes: México, EUA, Catar, Alemanha, Espanha, Portugal e Austrália.

Os próximos meses até a eleição para o novo presidente da Fifa prometem mexer com esse tabuleiro. O pleito acontecerá na assembleia de março de 2027 e opõe o ítalo-suíço Gianni Infantino, atual mandatário; o francês Philippe Diallo; e o japonês Kohzo Tashima.

Há outras questões que devem ser debatidas a respeito do Mundial de Clubes, como, por exemplo, o número de participantes. Na primeira edição foram 32 times, mas podem aumentar para 48 em 2029.

Outra dúvida se dá sobre a limitação da indicação de participantes de um mesmo país por meio do ranking. Em 2025, os países poderiam ter mais de dois participantes caso estes se classificassem como campeões e não por ranking. Essa limitação excluiu clubes importantes, como Barcelona e Liverpool.

Quem está classificado para o Mundial de Clubes de 2029?

Pela América do Sul, além do Palmeiras, está classificado o Flamengo, por ter conquistado a Libertadores de 2025.

Outros seis times também estão confirmados na edição de 2029 do Mundial de Clubes. Confira: