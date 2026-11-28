O paraguaio Ramón 'El Rayo' Sosa, no início do segundo tempo (52'), marcou o gol decisivo que destravou uma partida tensa e muito acirrada

PARTIDA ENTRE PALMEIRAS X ESTUDIANTES, VÁLIDA PELA FINAL DA COPA LIBERTADORES, NO ESTÁDIO CENTENARIO-URU, REALIZADO NESTE SÁBADO (28).

O Palmeiras retornou a Montevidéu, no Uruguai, cinco anos depois do tri para buscar o tetra da Libertadores. No lendário Estádio Centenário, o time alviverde mostrou ter aprendido com os erros cometidos na final de 2025 e conquistou pela quarta vez a taça da competição mais importante do continente ao derrotar o Estudiantes na decisão por 1 a 0.

O Centenário, palco do título do Estudiantes de 1968 sobre o Palmeiras, foi neste sábado o lugar onde o time paulista reconquistou a América. Se em 2021 o protagonista improvável foi o predestinado Deyverson, em 2026, foi a vez do paraguaio Ramón Sosa brilhar. Escolha surpreendente de Abel entre os titulares, o atacante definiu o resultado com um gol no segundo tempo. Impecável, Carlos Miguel foi novamente decisivo e figura importante para o título na capital uruguaia.

O troféu nas mãos do Palmeiras serviu para o desempate continental que colocou o Brasil no topo da América. Agora, são 26 títulos para os times brasileiros e 25 para os argentinos. Depois de anos de sucesso dos clubes da Argentina, o futebol sul-americano vive quase uma década de hegemonia brasileira. A última vez que um time estrangeiro venceu a Libertadores foi em 2018, quando o River Plate se sagrou campeão em cima do rival Boca Juniors.

A quarta conquista continental é a primeira da maioria do elenco, renovado em 2025, e virou rotina para alguns líderes do elenco, como o capitão Gustavo Gómez, o maior campeão da história do clube, e Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso.

Campeão continental em 1999, 2020, 2021 e agora em 2026, o Palmeiras se iguala ao Flamengo como os brasileiros que mais vezes venceram a competição. Passa a ter o mesmo número de conquistas do Estudiantes, que perseguia o tetra. O maior vencedor ainda é o Independiente, com sete taças.

O tetra da América garante ao Palmeiras a vaga no Intercontinental, com jogos já em dezembro, no Mundial de 2029 e na Recopa. Também enche os cofres do clube, que ganhou US$ 25 milhões (R$ 138 milhões), valor da premiação paga pela Conmebol ao campeão. Será uma intensa maratona de jogos em dezembro, já que a equipe paulista também decide, no próximo domingo, a Copa do Brasil contra o Grêmio, em Brasília.

Para alcançar a Glória Eterna, o Palmeiras, acostumado a atropelar seus adversários na fase de grupos, experimentou uma jornada mais acidentada nesta edição. Passou apenas em segundo, depois de tropeços inesperados, e foi buscar fora de casa, duas vezes, nas oitavas e nas quartas, a classificação.

Também teve de avançar nas penalidades em duas fases: nas quartas e nas semifinais, graças ao seu goleiro, o gigante Carlos Miguel, um dos personagens mais importantes da trajetória vitoriosa na Libertadores. Foi ele o responsável por obliterar a sina palmeirenses em cobranças de pênalti.

PRIMEIRO TEMPO DE CAUTELA, CATIMBA E AMARELOS

O Palmeiras fez tudo o que quis o Estudiantes no primeiro tempo. Os argentinos, como previsto, amarraram o jogo, provocaram e catimbaram. Nervoso, o time paulista aceitou a estratégia do rival.

Mais do que isso, não conseguiu jogar. Aparentemente sem senso de urgência, a equipe de Abel Ferreira foi incapaz de desarmar o ferrolho do adversário, montado, é verdade, com competência.

Mais técnico, o Palmeiras teve a bola, mas não progrediu e pouco atacou. Exagerou nos esticões para Flaco López e Sosa, escolhido por Abel para ser titular. O paraguaio nada fez entre os zagueiros argentinos e foi facilmente marcado.

A única chance de romper o bloqueio do rival nasceu de uma jogada individual de Arias e Evangelista que terminou com a bola na trave direita de Muslera após desvio em Rojo.

Foram mais cartões amarelos – cinco – do que oportunidades de gol na etapa inicial.

O Estudiantes escapou algumas vezes, sobretudo com o centroavante Carrillo, que levou perigo de cabeça e em chute de mascado de fora da área.

O Palmeiras, cauteloso, lento e improdutivo, não acelerou o jogo e deu sinais de que deixaria para arriscar no segundo tempo. E deixou mesmo.

GOL, SUFOCO E O BRILHO DE CARLOS MIGUEL

Bastaram seis minutos para o time alviverde se encaixar e encontrar o seu gol com Ramón Sosa. Predestinado, ele estava no lugar e no momento certos quando a casquinha cabeça de Arias depois de passe de Arthur encontrou o paraguaio na grande área. Ele cutucou de esquerda para o gol e foi celebrar.

O gol que levou no início da etapa final fez o Estudiantes mudar de estratégia. O ferrolho deu lugar a uma escalação mais ofensiva, com Meza e o ponta colombiano Cetré em campo. O plano sempre esteve claro: lançamentos e bola aérea para o veterano centroavante Guido Carrillo.

Foi dele uma bicicleta que exigiu grande defesa de Carlos Miguel Melhor ainda foi a intervenção do gigante goleiro palmeirense no cabeceio de Cetré após a parada para hidratação, no momento em que o Estudiantes intensificou a pressão e o Palmeiras não conseguia se manter com a bola.

Acuado, o time ganhou frescor no ataque. Abel lançou mão de Vitor Roque e Maurício nos lugares de Flaco López e Sosa, ambos cansados. Os dois pouco fizeram porque a equipe recuou e jogou toda em seu campo de defesa para bloquear as investidas do rival

E conseguiu, com competência, segurar o resultado em um jogo típico de Libertadores, emocionante e certamente muito celebrado pelo palmeirense, eufórico com o tetra.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 ESTUDIANTES

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Arias (Andreas Pereira), Sosa (Maurício) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso (Meza), Núñez, Pirez (Tomás Palacios) e Rojo; Benedetti (Cetré), Piovi, Castro (Fabricio Pérez) e Tiago Palacios; Burgos (Joaquín Correa) e Carrillo. Técnico: Alexander ‘Cacique’ Medina.

GOL: Sosa, aos 6 do 2ºT.

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (Venezuela).

CARTÕES AMARELOS: Pírez, Flaco López, Giay, Carlos Miguel, Rojo, Meza, Barboza, Núñez.

PÚBLICO E RENDA: Não divulgados.

LOCAL: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.