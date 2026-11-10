Paulistão 2027: confira os adversários de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos

Primeira fase, chamada de fase de liga, terá novamente oito rodadas formato de pontos corridos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou na noite desta terça-feira (10) o lançamento do Paulistão 2027. O torneio tem início previsto para 10 de janeiro e a final será disputada no início de março. A ideia da FPF é que a decisão seja disputada em duas partidas, mas isso ainda não está definido.

Os times foram divididos em três potes definidos por critério técnico. A primeira fase, chamada de fase de liga, terá novamente oito rodadas formato de pontos corridos, com todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Adversários do Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Novorizontino, Primavera, Botafogo, Capivariano, Noroeste.

Palmeiras, São Paulo, Santos, Novorizontino, Primavera, Botafogo, Capivariano, Noroeste. Adversários do Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Guarani, Red Bull Bragantino, Primavera, Ferroviária, Capivariano.

Corinthians, São Paulo, Santos, Guarani, Red Bull Bragantino, Primavera, Ferroviária, Capivariano. Adversários do São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo, Portuguesa, Novorizontino.

Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo, Portuguesa, Novorizontino. Adversários do Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Guarani e Juventus.

A única mudança promovida pela federação foi o tempo de intervalo entre as partidas, ampliado de 15 para 18 minutos. A pausa de hidratação, de dois minutos em cada etapa, foi mantida.

Onde assistir ao Paulistão 2027

Não houve mudança nos direitos de transmissão do Paulistão. Os jogos do Estadual em 2027 serão exibidos na Record na TV aberta, TNT na TV fechada, YouTube, com a CazéTV, e HBO Max, plataforma que transmite toda as partidas da competição.

O sorteio dos grupos, inclusive, é compartilhado entre as emissoras e conta com a participação de apresentadores e repórteres de cada uma delas.

*Com informações do Estadão Conteúdo