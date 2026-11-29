Corinthians x Grêmio começa às 18h30 (de Brasília) neste domingo (29), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Corinthians x Grêmio começa às 18h30 (de Brasília) neste domingo (29), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo

Corinthians x Grêmio passa ao vivo em Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming). Também dá para acompanhar pela Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Escalação do Corinthians

Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, F. Angileri; A. Carrillo, Breno, Kaio César, M. Depay, Matheus Bidu; Yuri Alberto. Técnico: C. Seedorf.

São três mudanças em relação ao último jogo, empate em 1 a 1 com o Atlético-MG. Entram André Ramalho, Carrillo e Yuri Alberto. Saem Joao Pedro, Raniele e Vitinho. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Escalação do Grêmio

Grêmio (3-4-3): Weverton; Gustavo Martins, F. Balbuena, Wallace; João Pedro, Dodi, M. Villasanti, Marlon; C. Pavón, Carlos Vinícius, F. Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

São três mudanças em relação ao último jogo, vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Entram Gustavo Martins, Balbuena e João Pedro. Saem Diego Caito, Walter Kannemann e Noriega. A formação passa de 4-1-4-1 para 3-4-3.

Como chegam os times

O Corinthians chega para o duelo na 15ª colocação, com 41 pontos. Na última partida, o time empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. O time acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição.

O Grêmio, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com 41 pontos em 36 jogos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Santos por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.

Veja também o guia completo de Corinthians x Grêmio

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Davi de Oliveira Lacerda Transmissão: Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.