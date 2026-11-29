Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Corinthians e Grêmio medem forças neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Corinthians está em 15º lugar, com 41 pontos. Na última partida, o time empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. O time acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição.
O adversário, o Grêmio, entra em campo como 16º colocado, com 41 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Santos por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.
Em 30/05/2026, no último duelo entre os dois, o Corinthians levou a melhor por 3 a 1.
Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo
A partida entre Corinthians e Grêmio terá transmissão ao vivo por Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Corinthians x Grêmio
Corinthians x Grêmio começa às 18h30 (horário de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Escalações de Corinthians x Grêmio
As escalações oficiais de Corinthians e Grêmio costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda
- Transmissão: Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora
- Mirassol x Atlético-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora
- Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora
- Coritiba x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 1 hora