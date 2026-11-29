Saiba onde assistir, horário e local do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Grêmio medem forças neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Corinthians está em 15º lugar, com 41 pontos. Na última partida, o time empatou com o Atlético-MG em 1 a 1. O time acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da competição.

O adversário, o Grêmio, entra em campo como 16º colocado, com 41 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No último compromisso, o time venceu o Santos por 2 a 0. O desempenho recente na competição soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas.

Em 30/05/2026, no último duelo entre os dois, o Corinthians levou a melhor por 3 a 1.

Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo

A partida entre Corinthians e Grêmio terá transmissão ao vivo por Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Corinthians x Grêmio

Corinthians x Grêmio começa às 18h30 (horário de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Escalações de Corinthians x Grêmio

As escalações oficiais de Corinthians e Grêmio costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 18h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Davi de Oliveira Lacerda Transmissão: Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.