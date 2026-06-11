Quais jogadores estão fora da Copa do Mundo 2026 por causa de lesões musculares e ligamentares

Uma onda de graves problemas físicos tirou de combate estrelas do Brasil, da Argentina e de gigantes europeus na véspera do torneio na América do Norte

A Copa do Mundo de 2026, com início marcado para o dia 11 de junho, não contará com alguns dos maiores astros do futebol internacional devido a uma epidemia de problemas físicos na reta final da temporada. Entre os nomes confirmados fora do torneio por motivos médicos estão os brasileiros Rodrygo, Éder Militão e Estêvão, além de astros globais como o alemão Serge Gnabry, o francês Hugo Ekitike e o espanhol Fermín López. Ao todo, mais de uma dezena de atletas de alto rendimento foram cortados de suas seleções após sofrerem rupturas de ligamentos cruzados, estiramentos musculares severos e lesões em tendões, mudando drasticamente o equilíbrio de forças da competição na América do Norte.

O drama brasileiro na era de Carlo Ancelotti

A Seleção Brasileira chega para a disputa mundial bastante enfraquecida em setores cruciais. O técnico italiano Carlo Ancelotti teve de lidar com desfalques de peso ao divulgar a lista oficial de 26 convocados para a competição. A comissão técnica monitorou a situação clínica de diversos atletas até o último minuto, mas as avaliações médicas vetaram a presença de peças fundamentais no esquema tático canarinho. O cenário acendeu o alerta na CBF, que agora precisa buscar alternativas táticas para suprir a criatividade no ataque e a solidez na linha defensiva.

A gravidade física que tirou Rodrygo do torneio

O desfalque mais sentido pelo Brasil é o do atacante Rodrygo, do Real Madrid. O jogador de 25 anos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito no início de março. Após ser submetido a um procedimento cirúrgico complexo, o tempo estimado de recuperação foi fixado em no mínimo seis meses, o que inviabilizou completamente sua participação na Copa do Mundo. Rodrygo vinha sendo um dos pilares ofensivos da equipe nacional e sua ausência obriga a comissão técnica a reformular o setor de criação.

O adeus precoce da promessa Estêvão

Outra perda muito lamentada pelos torcedores brasileiros é a de Estêvão. O jovem atacante do Chelsea, de apenas 19 anos, vivia a expectativa de disputar o seu primeiro Mundial após se destacar como o principal artilheiro do ciclo sob o comando de Ancelotti. No entanto, uma lesão muscular de grau quatro na região posterior da coxa direita, sofrida durante uma partida do Campeonato Inglês contra o Manchester United em abril, tirou o atleta de combate. Por se tratar de uma ruptura de tecido muscular muito extensa, o tempo de cicatrização inviabilizou sua preparação física a tempo do torneio.

Wesley cortado

O lateral-direito Wesley França foi oficialmente cortado da Seleção Brasileira e não poderá participar da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão na coxa, sofrida no amistoso contra o Egito. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em nota que o atleta foi reavaliado pela comissão médica e submetido a exame de imagem.

Uma ressonância magnética constatou lesão no músculo adutor da coxa esquerda do defensor, impedindo que ele siga junto à equipe no mundial. No comunicado, a CBF lamentou o afastamento do jogador. “Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.”

Os craques internacionais que vão assistir ao Mundial pela televisão

O departamento médico das principais potências globais também trabalhou em ritmo acelerado nas últimas semanas. A Argentina, atual campeã do mundo, perdeu o defensor Juan Foyth devido a uma ruptura no tendão de Aquiles e o jovem atacante Joaquín Panichelli, cortado por uma lesão ligamentar grave no joelho durante os treinamentos. No futebol europeu, as baixas médicas também alteraram substancialmente as listas de convocados de equipes que despontam como favoritas ao título.

A lista de estrelas estrangeiras confirmadas fora do Mundial por problemas de ordem muscular e ligamentar inclui nomes importantes do cenário europeu: