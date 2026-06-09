O atacante turco Hakan Şükür precisou de apenas 10,8 segundos para cravar seu nome na história da competição em 2002

Se você piscar no momento do apito inicial de uma partida, corre o risco de perder um momento histórico. Quando o torcedor pesquisa quem fez o gol mais rápido da história das Copas e em quantos segundos a rede balançou, a resposta leva direto ao dia 29 de junho de 2002. O dono dessa marca implacável é o centroavante turco Hakan Şükür, que vazou a defesa da Coreia do Sul em exatos 10,8 segundos. Arredondado e oficializado pela Fifa como 11 segundos, o feito ocorreu na disputa de terceiro lugar daquele Mundial e segue intacto como o recorde absoluto do torneio.

A origem do recorde turco na Ásia

Naquele sábado, na cidade sul-coreana de Daegu, a equipe anfitriã deu a saída de bola e recuou para o seu sistema defensivo. Em uma ação de abafa imediata, o atacante Ilhan Mansiz apertou o experiente zagueiro Hong Myung-Bo, roubou a posse na entrada da área e deixou a bola limpa para seu capitão. Com um chute rápido de perna esquerda, Hakan Şükür silenciou o estádio asiático.

O mais curioso daquele momento histórico é que o jogador, amplamente conhecido como o Touro do Bósforo, enfrentava um longo jejum de gols na competição. Ele desembarcou na Ásia como o grande nome de seu país, mas passou as rodadas anteriores em branco. Aquele tento não só quebrou a maldição pessoal do atleta, como também encaminhou a vitória por 3 a 2, garantindo a melhor campanha turca em Copas.

O ranking dos gols relâmpagos em Mundiais

No decorrer das décadas, o esporte presenciou falhas de atenção drásticas das defesas e genialidades instantâneas de atacantes lendários. Abaixo, listamos o Top 5 dos artilheiros mais rápidos do evento máximo do futebol de seleções.

1. Hakan Şükür (11 segundos)

O centroavante turco lidera o topo desde a Copa de 2002, marcando contra os donos da casa de forma letal após um roubo de bola no setor de ataque.

2. Václav Mašek (15 segundos)

Na fase de grupos da competição de 1962, o ponta da antiga Tchecoslováquia surpreendeu a seleção do México logo na primeira investida ofensiva, mantendo o recorde por quatro décadas.

3. Ernst Lehner (25 segundos)

No Mundial de 1934, sediado em solo europeu, o ponta-direita alemão avançou rapidamente e abriu o placar contra a Áustria, cravando o primeiro registro relâmpago oficializado da era clássica.

4. Bryan Robson (28 segundos)

Na edição de 1982, durante o clássico europeu entre Inglaterra e França, o meio-campista britânico se aproveitou da desatenção adversária em uma cobrança de lateral e marcou com um belo voleio.

5. Clint Dempsey (30 segundos)

No torneio de 2014, realizado no Brasil, o camisa 8 dos Estados Unidos apresentou grande capacidade de drible ao passar pelo zagueiro de Gana e mandar para as redes logo no minuto inaugural.

O contexto atual e as marcas recentes

No cenário tático moderno, marcado por sistemas defensivos compactos e rígidos, marcar um gol no primeiro minuto tornou-se um acontecimento muito raro. Uma marca relâmpago demanda um comportamento altamente agressivo após o apito inicial e, quase sempre, depende de um erro grosseiro na saída de bola adversária.

A demonstração mais recente do quão difícil é entrar nesta seleta lista ocorreu no Catar, em 2022. O lateral e meia canadense Alphonso Davies estufou as redes de cabeça aos 68 segundos no confronto da fase de grupos contra a Croácia. Mesmo sendo o lance mais ágil daquela edição do evento, o tempo não foi suficiente para integrar os dez gols mais rápidos de todos os tempos.

A imortalidade estatística do recorde

Registrar seu nome como o dono do tento mais rápido da história assegura uma blindagem estatística imensurável na trajetória de qualquer atleta. Para os torcedores da Turquia, a marca veloz representa não apenas um número exato de cronômetro, mas o símbolo máximo de uma geração vencedora, materializando um recorde que tem plenas chances de atravessar o século sem ser superado.

Dúvidas frequentes sobre as estatísticas do torneio

O gol do recorde absoluto aconteceu na partida final da Copa?

Não. O recorde registrado por Hakan Şükür ocorreu na disputa de terceiro lugar em 2002, em jogo que colocou frente a frente a Turquia e a Coreia do Sul.

Qual foi o gol marcado de forma mais rápida em uma grande decisão de Mundial?

A honraria pertence ao holandês Johan Neeskens. Na finalíssima da Copa de 1974, disputada contra a Alemanha Ocidental, ele anotou um gol de pênalti com 88 segundos de bola rolando, antes mesmo de qualquer jogador alemão encostar na bola.

A Fifa considera a fração dos milissegundos para os seus rankings oficiais?

Os painéis dos estádios e as transmissões de televisão flagraram o relógio travando em exatos 10,8 segundos na partida da Turquia, mas a federação internacional adota a prática de nivelar as contagens, registrando a estatística com 11 segundos cravados.