Remo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Remo e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Estádio Baneão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

CLAYTON CARVALHO FERNANDES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO MG - BRASILEIRÃO/CRUZEIRO X CORINTHIANS - ESPORTES - Arroyo, do Cruzeiro, comemora seu gol durante partida contra o Corinthians (SP), válida pelo Campeonato Brasileiro 2025, realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na noite deste domingo, 23. 23/11/2025 - Foto: CLAYTON CARVALHO FERNANDES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



Remo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (25), às 18h30, no Estádio Baneão, em Belém, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 13ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares no campeonato.

O Remo ocupa atualmente a oitava colocação, com 8 pontos, e busca se reencontrar com a vitória após dois empates e duas derrotas. Do outro lado, o Cruzeiro aparece em 16 lugar, soma 13 pontos e tenta manter a sequência positiva de duas vitorias seguidas na competição.

Onde assistir Remo x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere com início da transmissão.

O confronto é importante para a sequência das duas equipes, já que ambas as equipes brigam para se afastarem da zona de rebaixamento.