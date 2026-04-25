Remo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Remo e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Estádio Baneão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Remo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (25), às 18h30, no Estádio Baneão, em Belém, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 13ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares no campeonato.
O Remo ocupa atualmente a oitava colocação, com 8 pontos, e busca se reencontrar com a vitória após dois empates e duas derrotas. Do outro lado, o Cruzeiro aparece em 16 lugar, soma 13 pontos e tenta manter a sequência positiva de duas vitorias seguidas na competição.
Onde assistir Remo x Cruzeiro ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere com início da transmissão.
O confronto é importante para a sequência das duas equipes, já que ambas as equipes brigam para se afastarem da zona de rebaixamento.
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