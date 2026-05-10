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Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Remo e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h, no Mangueirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 10/05/2026 09h16
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Jovem Pan Em duelo de opostos, Remo e Palmeiras medem forças neste domingo (10/5), às 16h, no Mangueirão, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes em situações opostas na tabela e promete movimentar a rodada da competição.

Remo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (10) , às 16h, no Mangueirão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes em situações opostas na tabela e promete movimentar a rodada da competição.

Onde assistir Remo x Palmeiras ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 15h45. A narração será de Fausto Favara, com reportagens de Pedro Marques e comentários de Felippe Facincani.

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