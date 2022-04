Ronaldo diz que clubes precisam se unir para promover nova Liga brasileira

Fenômeno, que administra o Cruzeiro, alegou que contratos mais vantajosos para os clubes seriam acordados caso as equipes formassem um bloco para gerir o futebol brasileiro

Reprodução/Twitter/@Cruzeiro Ronaldo Fenômeno é o atual gestor do Cruzeiro Esporte Clube



Ronaldo Nazário, conhecido como Fenômeno e atual gestor do Cruzeiro, apontou em uma transmissão ao vivo sobre a necessidade dos clubes brasileiros se unirem em torno da promoção de uma nova liga de futebol. Com a formação de um bloco único, segundo o ex-futebolista, as diretorias conseguiriam assinar melhores acordos. Atualmente, o administrador afirmou que existem dois clubes que impedem o consenso entre os demais. “Hoje essa movimentação parece estar bem dividida, com dois, até três grupos, querendo projetos diferentes. Se continuar assim vai ser muito difícil que a gente chegue em um consenso e evolua nas negociações. Quero pedir mais uma vez para que sentemos e discutamos as possibilidades abertamente, para a gente chegar em um consenso”, afirmou.