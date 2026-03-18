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Santos x Internacional: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 18/03/2026 21h00
  • BlueSky
Divulgação/Jovem Pan Santos x Internacional Santos x Internacional

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (18), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis.

Assista à transmissão

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