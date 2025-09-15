Ranking FIFA: Como funciona e por que o Brasil caiu para sexto lugar?

Na última divulgação, a Espanha assumiu a liderança, seguida de perto pela França, enquanto o Brasil, após uma derrota inesperada

Manan VATSYAYANA/AFP Brasil, após uma derrota inesperada, caiu para o sexto lugar no ranking da FIFA



O Ranking FIFA é uma ferramenta que mexe com o coração dos torcedores e gera debates acalorados entre os amantes do futebol. A cada atualização, ele revela quem está no topo do futebol mundial e quais seleções precisam correr atrás do prejuízo. Na última divulgação, a Espanha assumiu a liderança, seguida de perto pela França, enquanto o Brasil, após uma derrota inesperada, caiu para o sexto lugar. Mas como exatamente esse ranking funciona? E o que explica a queda da Seleção Brasileira? Vamos analisar!

Espanha no Topo, Brasil em Declínio

Na mais recente Data FIFA, a Espanha confirmou sua força ao passar por seus adversários, conquistando o primeiro lugar no ranking. A França, com atuações consistentes, garantiu a vice-liderança. Enquanto isso, a Argentina, que perdeu para o Equador, caiu para o terceiro lugar. O Brasil, por sua vez, sofreu um revés contra a Bolívia e despencou para a sexta posição, sendo ultrapassado por Portugal, que agora ocupa o quinto lugar.

Mas o que esses resultados significam no contexto do ranking? Vamos mergulhar na lógica por trás dos pontos.

Como o Ranking FIFA é Calculado?

O Ranking FIFA não é apenas uma lista de posições – ele reflete o desempenho das seleções em um sistema de pontuação que considera diversos fatores. Aqui estão os pontos principais:

Vitórias valem mais contra adversários fortes: Ganhar de uma seleção bem colocada no ranking rende mais pontos do que vencer uma equipe mais fraca. Por outro lado, perder para um time considerado inferior pode custar caro.

Empates têm impacto moderado: Um empate pode render ou tirar poucos pontos, dependendo da força do adversário.

Pênaltis também contam: Em disputas decididas nos pênaltis, o vencedor leva dois pontos, enquanto o perdedor ganha um.

Peso dos jogos varia: Amistosos têm baixo impacto no ranking, enquanto eliminatórias para a Copa do Mundo ou torneios continentais, como a Copa América, têm peso médio. Já finais de competições importantes, como a Eurocopa ou a Copa do Mundo, têm peso elevado. A vitória em uma final de Copa do Mundo, por exemplo, pode render até 60 pontos!

Essa fórmula, embora não seja perfeita, oferece um retrato fiel do momento atual das seleções. Ela premia consistência e valoriza confrontos contra adversários de alto nível, mas também pune tropeços inesperados, como a derrota do Brasil para a Bolívia.

Por Que o Brasil Caiu?

A queda do Brasil para o sexto lugar reflete o peso da derrota para a Bolívia nas eliminatórias. Perder para um adversário considerado menos competitivo no ranking custa muitos pontos, especialmente em jogos de peso médio como as eliminatórias sul-americanas. Enquanto isso, seleções como Espanha e França aproveitaram seus jogos para somar pontos importantes, consolidando suas posições no topo.

Essa oscilação no ranking serve como um alerta para a Seleção Brasileira. Para voltar ao grupo dos cinco primeiros, será necessário recuperar a consistência e evitar novos tropeços, especialmente contra adversários teoricamente mais fracos.

O Ranking FIFA Reflete a Realidade?

Embora o sistema do Ranking FIFA seja bem estruturado, ele não é infalível. Alguns torcedores questionam se a fórmula realmente captura a essência do futebol, já que resultados pontuais podem gerar mudanças drásticas nas posições. Ainda assim, o ranking é um termômetro valioso, mostrando quem está em alta e quem precisa se reinventar no cenário internacional.

Para o Brasil, o desafio é claro: retomar o caminho das vitórias e mostrar a força que já levou a Seleção ao topo do ranking em tantas ocasiões. Com a próxima Data FIFA no horizonte, a expectativa é que a equipe de Dorival Júnior (ou o técnico da época) consiga recuperar o terreno perdido.

Conclusão: O Caminho para o Topo

O Ranking FIFA é mais do que uma simples lista – é um reflexo do momento atual do futebol mundial. A liderança da Espanha e a ascensão da França mostram a força do futebol europeu, enquanto a queda do Brasil acende um sinal de alerta para os torcedores brasileiros. Com um sistema que valoriza vitórias contra adversários fortes e pune tropeços, o ranking desafia as seleções a manterem consistência e ambição.

E você, o que acha do Ranking FIFA? Acha que ele reflete bem o desempenho das seleções? E como o Brasil pode voltar ao topo? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa discussão!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.