Guilherme brilha e leva Santos à vitória sobre o Cruzeiro no Brasileirão

LUCIANO BREW/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme, do Santos, comemora o seu gol na partida entre Cruzeiro e Santos válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte



Com uma noite inspirada de Guilherme, o Santos conquistou neste domingo (10) ma vitória surpreendente sobre o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante marcou um e assistiu Caballero no gol que determinou a virada alvinegra em Belo Horizonte. O Santos cometeu uma série de deslizes táticos, especialmente na primeira parte do confronto. Se o Cruzeiro fosse mais eficaz, poderia ter saído de campo com uma goleada nos 45 minutos. Mas o futebol prega suas peças e costuma cobrar caro por domínios estéreis. Na segunda parte, o time da Baixada se reencontrou em campo, soube controlar melhor a partida e venceu o duelo com grande atuação de Guilherme.

O resultado deixa o Santos mais longe da zona de rebaixamento, com 21 pontos, cinco à frente do Vasco, o 17º colocado. Já o Cruzeiro vê o Flamengo descolar na liderança do Brasileirão com 40 pontos, estaciona nos 37 e tem o Palmeiras na cola, com 36. O próximo compromisso do Santos está agendado para domingo, às 16h, contra o Vasco, pelo Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, só joga novamente na outra segunda-feira, dia 18, em visita ao Mirassol, às 20h.

Como foi o jogo?

Dominante, o Cruzeiro não se escondeu e ameaçou o Santos desde os primeiros minutos. Com farto repertório, o Cruzeiro atormentava o Santos. Se com bola rolando estava mais difícil, a bola parada podia ajudar. Em jogada tramada após cobrança de escanteio, Fabrício Bruno recebeu cruzamento na medida e cabeceou para colocar o time celeste em vantagem aos 43 minutos. Na volta do intervalo, Cléber Xavier promoveu alterações que tornaram o time do Santos mais exposto e ofensivo. Aos 17 minutos, o Santos encontrou brecha do lado direito, Caballero ergueu a bola em direção à pequena área, Guilherme apareceu para tocar a bola para o gol e deixar tudo igual.

A alegria parecia durar pouco. Zé Rafael, que entrou no intervalo, bobeou quando a bola estava dominada pelo Santos, Matheus Pereira recuperou pelo Cruzeiro a posse já na proximidade da grande área. Kaio Jorge concluiu o lance com um belo gol. Porém, o VAR identificou que o meio-campista cruzeirense havia cometido uma falta sobre Zé Rafael. O árbitro Wilton Pereira Sampaio acolheu a recomendação e anulou o tento celeste.

Incomodado com o empate, o técnico Leonardo Jardim ousou, decidiu tirar o volante Lucas Romero e colocou Gabigol em campo. Com a mudança, o Santos ficou mais acuado, mas abriu espaços para contragolpes. E foi assim que saiu o gol da virada. Aos 43, Guilherme dominou com primor um lançamento pelo lado esquerdo, fez um passe em profundidade em direção ao lado direito da grande área, Caballero chegou batendo para o gol para colocar o Santos em vantagem e dar números finais ao duelo.

*Com informações do Estadão Conteúdo