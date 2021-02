Em desembarque, Crespo comenta responsabilidade de assumir o São Paulo; assista

Treinador argentino falou sobre a importância de tirar o Tricolor da fila de títulos enquanto deixava o Aeroporto Internacional de Guarulhos

Foto: BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo



O treinador Hernán Crespo desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 16, por volta das 11h30 (de Brasília). Cercado por jornalistas, inclusive o repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o argentino de 45 anos falou sobre a responsabilidade de tirar o clube da fila de títulos – a última taça levantada foi a Copa Sul-Americana, em 2012. “Vi todas as últimas partidas do São Paulo. É muita responsabilidade. A responsabilidade é porque o São Paulo é muito grande. Amanhã seguramente vou conhecer o elenco”, comentou o ex-atacante.

Pela programação inicial do clube, Crespo vai conhecer inicialmente o estádio do Morumbi, onde assinará o contrato. Deve almoçar no local. Em seguida, o treinador vai conhecer as instalações do clube em Cotia, cidade vizinha à capital, onde treinam os times da base. Substituto de Fernando Diniz, Crespo terá mais cinco membros de sua comissão contratados pelo São Paulo. Seu auxiliar é Juan Branda. Ele traz ainda para o Brasil um preparador de goleiros, dois profissionais da área física (Alejandro Kolan e Gustavo Satto) e mais um técnico de desempenho. O valor mensal da comissão será de R$ 1 milhão. O argentino terá ao seu lado Muricy Ramalho, agora coordenador de futebol.

Assista ao desembarque de Crespo

*Com informações do Estadão Conteúdo