Ídolo do São Paulo detona Luciano após eliminação na Libertadores: ‘Perde gol e faz showzinho’

A eliminação do São Paulo para a LDU, na última quinta-feira (25), pelas quartas de final da Copa Libertadores, provocou reação de Müller, ídolo tricolor e bicampeão mundial pelo clube. O ex-atacante usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para criticar o atacante Luciano, que perdeu chances claras de gol no Morumbi. “Essa parte da torcida que me ataca quando falo a verdade, esse é o ídolo que vocês merecem. Perde gol e faz showzinho para vocês gritarem ‘é Luciano’”, escreveu Müller em vídeo publicado no Instagram.

Durante o confronto, Luciano teve um gol anulado e desperdiçou oportunidades, sem conseguir evitar a derrota por 1 a 0. O atacante vive fase negativa: já são 12 jogos consecutivos sem marcar, com a última vez ocorrendo em 24 de julho, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o camisa 10 nunca balançou as redes em jogos de mata-mata da Libertadores.

Müller acompanhou a partida em um camarote do Morumbi, ao lado de ex-jogadores campeões da Libertadores pelo clube, como Zetti, Júnior e Leandro Guerreiro. Não é a primeira vez que o ex-atacante faz críticas públicas ao elenco. Em agosto, ele questionou a qualidade dos jogadores estrangeiros do São Paulo, o que gerou resposta do zagueiro Arboleda.

Com a eliminação, a segunda seguida nas quartas de final da Libertadores em casa, o Tricolor volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Hernán Crespo, enfrenta o Ceará na segunda-feira (29), no Morumbi. A expectativa é de novos protestos da torcida contra a diretoria, já que os arredores do estádio foram pichados com mensagens contra o presidente Julio Casares após a queda diante da LDU.

Publicado por Felipe Dantas

