Oscar, do São Paulo, sofre fratura em três vértebras e ficará fora por no mínimo um mês

Oscar, jogador do São Paulo, sofreu uma fratura em três vértebras e ficará afastado dos gramados por um período mínimo de um mês. O diagnóstico revelou fraturas nas vértebras lombares L1, L2 e L3, com uma recuperação que pode levar de quatro a oito semanas. Apesar da gravidade da lesão, seu estado é considerado estável e não há comprometimento neurológico. O tratamento será conservador, priorizando o controle da dor e a reabilitação. A lesão ocorreu durante o clássico contra o Corinthians, quando Oscar colidiu com o jogador José Martinez. Após o incidente, ele foi substituído e encaminhado ao hospital para a realização de exames.

Este não é o primeiro revés físico do atleta, que já perdeu nove das 15 partidas do Campeonato Brasileiro devido a problemas de saúde. Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 16 pontos após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0. O próximo desafio da equipe será contra o Juventude, e a ausência de Oscar pode impactar o desempenho do time nas próximas rodadas.

