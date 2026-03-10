Quem é Roger Machado, novo técnico do São Paulo

Ídolo do Grêmio, o treinador foi demitido do rival Internacional no ano passado sob fortes críticas

Divulgação/Internacional O técnico foi jogador de 1994 a 2009



O São Paulo oficializou nesta terça-feira (10) a contratação do técnico Roger Machado, de 51 anos. Contestado no último trabalho com o Internacional, o técnico gaúcho deixou o time de Porto Alegre após sofrer uma derrota para o rival Grêmio por 3 a 2 de virada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Na época, o time estava na 16ª posição, apenas uma fora da zona de rebaixamento. Roger havia, porém, conquistado o Campeonato Gaúcho daquela temporada.

O técnico foi jogador de 1994 a 2009 e atuava como lateral-esquerdo. Ele teve passagem de destaque pelo Grêmio, onde estreou, é ídolo e foi multicampeão, com títulos como a Libertadores de 1995 e três Copas do Brasil, em 1994, 1997 e 2001. Roger ainda passou pelo Fluminense entre 2006 e 2009.

Como técnico, começou a carreira no Juventude, em 2014, após ser auxiliar técnico e treinador interino no Grêmio. Ele chegou a treinar o clube que é ídolo por duas vezes, de 2015 a 2016 e em 2022.

Seu primeiro trabalho de grande destaque foi no Atlético Mineiro em 2017, quando conquistou sua primeira taça, o Campeonato Mineiro. Também conquistou outro Campeonato Gaúcho pelo Grêmio em 2022. Teve passagens ainda por Palmeiras, Bahia e Fluminense.