O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo (3), no Beira-Rio, e chegou à quinta vitória consecutiva na temporada. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time paulista foram marcados por Arboleda, de cabeça, no primeiro tempo, e Bobadilla, com um belo chute na etapa final. Bruno Tabata descontou para o Inter, de pênalti, após revisão do VAR já nos minutos finais.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 25 pontos e subiu para a oitava colocação. O Internacional, por sua vez, permanece com 21 pontos, em 13º lugar. Sob o comando de Hernán Crespo, que assumiu a equipe há sete partidas, o Tricolor soma cinco vitórias, um empate e uma derrota. O desempenho tem reforçado a percepção de que o técnico vem tirando mais do elenco do que seu antecessor, Luis Zubeldía.

O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances claras. A equipe paulista soube aproveitar uma das raras oportunidades: aos 42 minutos, Enzo Díaz cobrou escanteio e Arboleda subiu entre os zagueiros para abrir o placar — foi o 24º gol do zagueiro equatoriano com a camisa do São Paulo.

Na etapa final, o panorama do jogo pouco mudou, mas o São Paulo voltou a ser eficiente. Bobadilla acertou um chute de fora da área e ampliou a vantagem. No fim, o Inter diminuiu com Bruno Tabata, em cobrança de pênalti, após toque de mão de Luiz Gustavo dentro da área. A vitória mantém o bom momento do São Paulo e prolonga a “lua de mel” entre torcida e Crespo.