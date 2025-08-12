São Paulo supera dois pênaltis, segura Atlético Nacional e vai decidir vaga na Libertadores em casa

Partida de volta acontece na próxima terça-feira (19), no Morumbi, às 21h30

Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP Zagueiro argentino do São Paulo #28 Alan Franco (2º D) comemora depois que o meio-campista do Atlético Nacional #10 Edwin Cardona (E) perde um pênalti durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadore



Se na semana passada o São Paulo sofreu com os pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil, nesta terça-feira (12), graças aos dois pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional, o tricolor volta da Colômbia com um resultado positivo, um empates contra os colombianos dentro da casa deles. A partida de volta acontece na próxima terça-feira (19), no Morumbi. O confronto entre São Paulo e Atlético Nacional marcou um reencontro das equipes depois de nove anos, quando as equipes da Colômbia eliminou os brasileiros na semifinal da Libertadores e ficou com a taça da edição de 2016.

No jogo de hoje, o Altético foi para cima e quis fazer valer o mando de campo. E teve chances de sair com a vitória, já que pegou um São Paulo que no começo do jogo só se defendia. Aos 12 minutos, a bola bate na mão do Ferraresi dentro da área, a arbitragem marcou pênalti. Cardona foi para cobrança e mandou para fora. Apesar de terem sentido o pênalti perdido, a equipe da Colômbia seguiu buscando, mas também deu espaço para o São Paulo, que começou a ficar mais ofensivo no jogo. Aos 18 minutos, o tricolor fez sua primeira chegara na área adversária, e podia ter marcado com André Silva, mas, livre dentro da área, ele pegou errado na bola e mandou por cima do gol.

Na etapa final o Atlético Nacional voltou a ser superior na partida. Aos 6 minutos, Cardona de fora da área, em uma bela batida de fora da área, acertou a rede, mas só que pelo lado de fora. Em uma cobrança de falta, o São Paulo devolveu e exigiu do goleiro Ospina, que afastou a bola para longe do seu gol. Marlos Moreno mandou uma bola na trave e levantou a torcida colombiana no estádio, três minutos depois, o Atlético Nacional teve outra bola na trave.

Depois dos susto dos colombianos, o São Paulo voltou para o jogo, e em uma boa jogada pela esquerda, teve sua melhor chance no jogo de abrir o placar, mas Luciano deu uma cavadinha na mão do goleiro Ospina e desperdiçou a chance de fazer o primeiro gol do jogo. Com o jogo equilibrado, Ferraresi fez outoer pênalti, e Cardona foi novamente para cobrança, dessa vez Rafael defendeu e evitou o gol. Com o empate, o jogo segue aberto para a partida de volta na próxima terça-feira. Mas antes do confronto decisivo, o tricolor tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Sport, no sábado (16), às 18h30.