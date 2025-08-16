São Paulo supera falha de goleiro estreante para buscar empate contra o Sport no Brasileirão

Tricolor chegou a estar com dois gols atrás no placar, mas volta à capital paulista com um ponto, muito pelas mexidas de Hernán Crespo; na terça-feira, time encara o Atlético Nacional, no Morumbi

RAFAEL MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Do escanteio, Henrique encontrou Lucas Moura, livre, na pequena área para diminuir a vantagem dos pernambucanos



Com o foco total nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo conseguiu buscar um empate heroico na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Com apenas dois jogadores que atuaram na Colômbia, o time tricolor sofreu com a falha do estreante goleiro Young e chegou a estar com dois gols atrás no placar, mas volta à capital paulista com um ponto, muito pelas mexidas de Hernán Crespo, com gols de Lucas Moura e Maik, e ganha motivação para a decisão durante a semana.

O Sport frustra novamente seu torcedor, que ainda não viu uma vitória da equipe na Ilha do Retiro. Com roteiro semelhante àquele vivido contra o Santos, a equipe não resistiu ao ímpeto do São Paulo, mesmo depois de marcar com Lucas Lima e Derik, cedeu o empate e continua amargando a lanterna da competição.

O empate faz o São Paulo se manter na briga por uma vaga no G-6, se mantendo na sexta posição do Brasileirão, com 29 pontos. Na terça-feira, encara o Atlético Nacional, no Morumbi, precisando vencer para avançar às quartas de final da Libertadores.

Como foi o jogo

Mesmo com o time mexido em relação aos 11 ideais, na visão de Crespo, o São Paulo iniciou a partida com o controle da bola e se colocando no campo de ataque do Sport. O treinador apostou na juventude do elenco sub-20, pensando na Libertadores. Mas todo o trabalho planejado foi ‘pelos ares’ aos cinco minutos, com o erro de Young, estreante na meta são-paulina. O goleiro reserva, ainda sem ritmo de jogo, entregou a bola nos pés de Lucas Lima. O meia, ex-Santos, aproveitou o presente para marcar seu primeiro gol no Brasileirão e retribuindo a festa que a torcida do Sport fez nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

À frente no placar, o Sport conseguiu se aproveitar da apatia são-paulina, com apenas dois jogadores que atuaram na última partida, na Colômbia, para desacelerar o ritmo da partida, apostando em contra-ataques. Derik Lacerda, principalmente, era o alvo dos lançamentos da defesa pernambucana para o campo de ataque. No São Paulo, as principais jogadas surgiam das bolas paradas. Do escanteio pela esquerda, Pablo Maia criou a chance mais clara da primeira etapa, mas acertou o travessão.

Segundo tempo

No segundo tempo, roteiro semelhante. O Sport aproveitou o ritmo lento do São Paulo no início e ampliou o placar. Derik Lacerda, que foi o alvo do ataque desde o primeiro tempo, converteu o cruzamento de Matheusinho, sem chances para a defesa de Young.

Crespo modificou a postura do São Paulo no segundo tempo, promovendo as entradas de Lucas Moura, André Silva, Ferraresi e do jovem Henrique. E foi justamente a partir destas mudanças que o São Paulo encontrou uma forma de se manter vivo na partida, apesar dos problemas de criação.

Do escanteio, arma mais letal do São Paulo na partida, Henrique encontrou Lucas Moura, livre, na pequena área para diminuir a vantagem dos pernambucanos. Depois disso, com o Sport exposto, conseguiu se colocar mais no ataque, forçando três intervenções de Gabriel Ferreira em menos de três minutos.

Passado esse ímpeto tricolor após o gol, o Sport tentou repetir o plano do primeiro tempo: desacelerar a partida e queimar o relógio. Daniel Paulista promoveu a entrada de Pablo e Barletta para manter a bola no campo de ataque. Do outro lado, o São Paulo apostava nas bolas aéreas, na tentativa de igualar o marcador.

Na reta final, já nos acréscimos, chegou ao empate. Depois do bate e rebate na grande área, Maik pegou de primeira, da entrada da área, para igualar o marcador. A bola chegou a bater na trave, depois de cruzamento na pequena área, antes de sobrar livre para o jovem tricolor.

O São Paulo, semelhante ao que ocorreu após o gol de Lucas, impôs domínio sobre a defesa do Sport. Forçou intervenções da zaga do Sport, mas não conseguiu a vitória na Ilha do Retiro. Ponto heroico, no entanto, que dá confiança para a decisão no Morumbi contra o Atlético Nacional.

Gols

Lucas Lima, aos 5 minutos do primeiro tempo;

Derik Lacerda, aos 5, Lucas Moura, aos 21,

Maik, aos 47 do segundo tempo.

