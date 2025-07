Seleção brasileira vence o Paraguai e garante classificação para semifinal da Copa América feminina

Com dois gols de Yasmin, as Canarinhas fizeram 4 a 1 nas Albirrojas e seguem fortes para o nono título

Lívia Villas Boas / CBF Yasmin foi o grande destaque da partida com dois gols



A seleção brasileira feminina entrou em campo na noite desta terça-feira (22) para a terceira rodada da fase de grupos da Copa América Feminina e manteve a sequência de bons resultados. A equipe comandada por Arthur Elias venceu o Paraguai por 4 a 1, com gols de Yasmin (2x), Amanda Gutierres e Duda Sampaio; Cláudia Martínez, artilheira da competição, descontou para as paraguaias. O resultado garantiu a seleção na próxima fase.

O Brasil lidera o Grupo B com nove pontos, dois a mais que a Colômbia — sua próxima e mais forte adversária. No Grupo A, a Argentina também venceu todas as partidas e segue invicta, seguida pelo Chile, com seis pontos. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para as semifinais.

As Canarinhas voltam a campo na sexta-feira (25), contra a Colômbia, às 21h. O Brasil é o maior vencedor do torneio, com oito títulos em dez edições. Será que vem aí o eneacampeonato?