Seleção feminina do Brasil fica completa com chegadas de Luana e Duda Francelino

Após vitória contra a Argentina, equipe treinou para confronto da próxima terça-feira

Thais Magalhães/CBF Grupo de jogadoras que não foi titular fez treino tático



A seleção brasileira feminina voltou a treinar neste domingo, 10, um dia depois de aplicar uma goleada de 4 a 0 na Argentina, na estreia da Copa América. As atletas titulares fizeram apenas atividades regenerativas no hotel, enquanto o restante do grupo fez trabalho tático de triangulação. As meias Luana e Duda Francelino, recuperadas da Covid-19, se juntaram ao grupo neste sábado e já fizeram treinamento, praticaram finalização e teve um 3×3 com coringa no final do treinamento. O Brasil é o líder do Grupo B, seguido pela Venezuela, que derrotou o Uruguai por 1 a 0. O segundo jogo da seleção será terça-feira, dia 12, às 18h (horário de Brasília) contra o Uruguai. A partida será transmitida pelo SBT e SporTV.