Soteldo se apresenta lesionado e desfalca o Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes

Principal reforço do Fluminense para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o atacante Yeferson Soteldo está fora da fase de grupos da competição. O jogador venezuelano, de 27 anos, apresentou uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda e não estará à disposição do técnico Renato Gaúcho nos três primeiros jogos do time. Soteldo se machucou durante a derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai, no último dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Montevidéu.

Soteldo sentiu dores no primeiro tempo e deixou a partida no intervalo. Exames realizados neste sábado (14), já nos Estados Unidos, confirmaram a gravidade da lesão. “O atleta está fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025 e já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube”, informou o Fluminense, em nota oficial. O atacante seguirá com a delegação e fará o processo de recuperação em tempo integral. Essa é a quarta lesão muscular de Soteldo apenas em 2025.

O jogador foi contratado junto ao Santos até o fim de 2028 e chegou ao hotel do Fluminense em Columbia, na Carolina do Sul, na madrugada deste sábado. Ele foi anunciado pelo clube no dia 10 de junho, horas antes de se machucar no jogo pela seleção venezuelana.

Campeão da Libertadores de 2023, o Fluminense integra o Grupo F do Mundial de Clubes e estreia nesta terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey. O Tricolor ainda enfrentará o Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) no dia 21 e o Mamelodi Sundowns (África do Sul) no dia 25. O clube espera contar com Soteldo caso avance para as oitavas de final. Até lá, ele permanecerá em tratamento e será reavaliado nos próximos dias.