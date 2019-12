Torcedores do Flamengo enlouquecem com classificação para final do Mundial de Clubes; veja memes

A internet foi inundada de memes e muita zoação após a classificação do Flamengo para a final do Mundial de Clubes. Bruno Henrique, com um gol e uma assistência, foi o principal escolhido pelos flamenguistas para ser alvo de brincadeiras.

O Liverpool, que joga na próxima quarta-feira (18) na outra semifinal contra o Monterrey, também não foi esquecido pelos flamenguistas.

Veja os memes da vitória do Flamengo:

QUEREMOS O MUNDO DE NOVOOOO 🏆🔴⚫ pic.twitter.com/itzT0qrj7Q — Ryan Thierry 🔴⚫🤙 (@RubroNegro_CRF7) December 17, 2019

IMAGEM DE SÁBADO pic.twitter.com/wgcRdUgBg0 — Yuri Owen (@YuriOwen4) December 17, 2019

Bruno Henrique pelo Flamengo: 61 jogos

35 gols

15 assistências pic.twitter.com/LSW9hRkZeA — Futmais (@futtmais) December 17, 2019

VOU FESTEJAR, VOU FESTEJAR O TEU SOFRER, O TEU PENAR, VOCÊ PAGOU COM TRAIÇÃO A QUEM SEMPRE TE DEU A MÃO!!!! pic.twitter.com/qzkBpn4OK8 — PL TÁ EM OUTRO PATAMAR 🏆 (@crf_pl7) December 17, 2019