Vasco da Gama recebe reforço colombiano que chega com dores musculares
Andrés Gomez, que vem por empréstimo do Rennes, disse que tem ‘uma dor no quadríceps’ durante o desembarque no Rio de Janeiro; Cruzmaltino tenta escapar da zona da degola
O Vasco da Gama confirmou a chegada do atacante colombiano Andrés Gomez, de 22 anos, que chega por meio de um empréstimo do Rennes. O jogador já está no Rio de Janeiro, mas durante sua chegada, ele mencionou sentir desconforto no quadríceps, o que pode impactar sua estreia, dependendo dos resultados dos exames médicos que realizará. “O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina”, anunciou o clube.
Ocorre que uma frase de Andrés Gomez ainda no desembarque do atacante deixou a torcida cruzmaltina ressabiada. Questionado como chegava para sua primeira passagem no Brasil, o reforço causou polêmica na resposta. “Fisicamente estou muito bem. Tenho uma dor no quadríceps, mas não é muito”, disse, revelando leve problema no principal músculo do corpo, na parte anterior da coxa, que pode retardar uma estreia caso seja aprovado nos exames médicos. O jogador chega em São Januário sob enorme expectativa por ser um habilidoso atacante de beirada de campo, que adora partir para cima dos defensores, com enorme explosão e velocidade. Sua juventude é outro trunfo para se dar bem no Brasil.
O Vasco tem sequência com equipes também ameaçadas da queda. Visita o Santos neste domingo, no Morumbi, ainda sem o reforço e com desfalque importante de seu artilheiro, o argentino Vegetti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Depois faz jogo atrasado na casa do Juventude, quarta-feira, e fecha a série no dia 24, quando recebe o Corinthians.
*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias
