Jovem Pan > Esportes > Futebol > Vasco da Gama recebe reforço colombiano que chega com dores musculares

Vasco da Gama recebe reforço colombiano que chega com dores musculares

Andrés Gomez, que vem por empréstimo do Rennes, disse que tem ‘uma dor no quadríceps’ durante o desembarque no Rio de Janeiro; Cruzmaltino tenta escapar da zona da degola

  • Por da Redação
  • 15/08/2025 17h40
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@vascodagama Andrés Gomez O Vasco tem sequência com equipes também ameaçadas da queda

O Vasco da Gama confirmou a chegada do atacante colombiano Andrés Gomez, de 22 anos, que chega por meio de um empréstimo do Rennes. O jogador já está no Rio de Janeiro, mas durante sua chegada, ele mencionou sentir desconforto no quadríceps, o que pode impactar sua estreia, dependendo dos resultados dos exames médicos que realizará. “O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina”, anunciou o clube.

Ocorre que uma frase de Andrés Gomez ainda no desembarque do atacante deixou a torcida cruzmaltina ressabiada. Questionado como chegava para sua primeira passagem no Brasil, o reforço causou polêmica na resposta. “Fisicamente estou muito bem. Tenho uma dor no quadríceps, mas não é muito”, disse, revelando leve problema no principal músculo do corpo, na parte anterior da coxa, que pode retardar uma estreia caso seja aprovado nos exames médicos. O jogador chega em São Januário sob enorme expectativa por ser um habilidoso atacante de beirada de campo, que adora partir para cima dos defensores, com enorme explosão e velocidade. Sua juventude é outro trunfo para se dar bem no Brasil.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O Vasco tem sequência com equipes também ameaçadas da queda. Visita o Santos neste domingo, no Morumbi, ainda sem o reforço e com desfalque importante de seu artilheiro, o argentino Vegetti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Depois faz jogo atrasado na casa do Juventude, quarta-feira, e fecha a série no dia 24, quando recebe o Corinthians.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Swiatek vence russa e se classifica às semifinais de Cincinnati
Premier League 2025/26: veja como os 14 clubes mais ricos se movimentaram no mercado
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >