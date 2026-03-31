Veja quais seleções garantiram as últimas vagas para a Copa do Mundo
República Tcheca, Itália, Turquia e Suécia se classificaram por meio da Repescagem europeia; Congo, Jamaica, Iraque e Bolívia brigam pelas últimas duas vagas das disputas Intercontinentais
República Tcheca, Itália, Turquia e Suécia se classificaram nesta terça-feira (31) para a Copa do Mundo. As equipes europeias participaram de confrontos de Repescagem para irem ao Mundial que será sediado no Canadá, nos Estados Unidos e no México. As duas últimas vagas das disputas Intercontinentais serão definidas a partir dos duelos Congo x Jamaica e Iraque x Bolívia.
República Tcheca conquistou a vaga Europa D. Dessa forma, está alocada no Grupo A e duelará contra México, África do Sul e Coréia do Sul.
Bósnia levou a vaga Europa A. No Mundial, ficará no Grupo B e terá confrontos contra Canadá, Qatar e Suíça.
Ao conquistar a vaga Europa C, Turquia figurará no Grupo D. A seleção turca enfrentará Estados Unidos, Paraguai e Austrália.
Suécia ficou com a vaga Europa B. Assim, a equipe sueca estará no Grupo F e terá partidas contra Holanda, Japão e Tunísia.
Do duelo entre Bolívia e Iraque, será definida a última vaga do Grupo I, com França, Senegal e Noruega. Já do jogo Congo x Jamaica, será conhecida a seleção que estará no Grupo K e enfrentará Portugal, Uzbequistão e Colômbia.
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