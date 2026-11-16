Vinícius Jr. admite ter treinado menos após Copa do Mundo: ‘Sou humano, cometi erros’

Ser eliminado tão cedo foi algo que não esperávamos. Saí de férias para descansar, me distrair e aproveitar mais tempo com minha família", lembrou o atacante em entrevista coletiva antes do confronto contra Cingapura.

O ponta brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, confessou ter treinado “menos” e cometido “erros” após a última Copa do Mundo e antes da atual temporada, o que “afetou” seu início de temporada, mas defendeu que é “humano” e que “também” precisa “aproveitar um pouco a vida”.

“Acho que não me preparei melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa do Mundo é muito grande para todos os brasileiros. Ser eliminado tão cedo foi algo que não esperávamos. Saí de férias para descansar, me distrair e aproveitar mais tempo com minha família”, lembrou o atacante em entrevista coletiva antes do confronto contra Cingapura.

O carioca reconheceu que treinou “menos do que treinava nos últimos anos” antes da atual temporada. “E manter-se por tanto tempo em um nível tão alto é sempre muito difícil. Acho que só Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram manter isso por tantos anos, com os mesmos números“, observou.

“Sou humano, cometi erros, mas sempre tento melhorar. Preciso aprender mais sobre futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e preciso aproveitar um pouco a vida também. Talvez isso tenha afetado meu início de temporada”, admitiu.

E também o afetou todo o alvoroço em torno de sua renovação como jogador do Real Madrid. “Fiquei sobrecarregado com o fato de tantos clubes me quererem no último verão”, admitiu, antes de defender que “a temporada é muito longa”, e já melhorou seus números nos dois últimos terços da temporada de 2025-26.

“Na última temporada, até dezembro, eu tinha marcado apenas 5 gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as temporadas. Acho que estou evoluindo, porque sempre estou presente nos momentos mais decisivos da temporada”, concluiu.